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Стиль и красота

Горячий телефон: Instagram-блогер выставила на продажу iPhone со своими эротическими фото

В телефоне около 80 откровенных снимков — деньги с продажи блогер потратит на покупку новой модели

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Девушка выставила на продажу iPhone со своими эротическими фотографиями, чтобы купить себе новую модель смартфона

Фото: Ксения Костюкова

Сибирячка выставила в Instagram на торги чёрный iPhone 8+ со своими эротическими фотографиями. О том, для чего хозяйка смартфона это делает и какие фотографии продаются вместе с iPhone, корреспонденту НГС рассказала 25-летняя инстаблогер из Новосибирска Ксения Костюкова.

«Хочу поменять [iPhone] на новую модель <…> Есть профессиональные эротические фото, есть домашние. Где-то порядка 70–80 фотографий. Я на всех одна. Фотографии с партнёрами удалю. Фотографии достаточно откровенные. В белье, есть без верха, есть совсем без всего. Но не порно, а эротика. Небольшую часть из них я показывала в своей ленте @kostyukovakseniya, может, штук десять, не больше», — рассказала девушка.

В Instagram Ксения ведёт женский блог о взаимоотношениях и сексе, иллюстрируя эти заметки своими фотографиями.

Ксения ведёт в своём&nbsp;Instagram женский блог про взаимоотношения и секс

Ксения ведёт в своём Instagram женский блог про взаимоотношения и секс

Начальная цена выставленного лота, уточнила девушка, 45 тысяч рублей. Аукцион продлится до августа. В комплекте со смартфоном 2018 года выпуска идут наушники, зарядка и два чехла.

Новосибирцы нередко выставляют на аукцион необычные лоты. В конце июня художник Артём Лоскутов продал в интернете провокационный плакат, с которым он вышел на один из митингов в Москве и был там задержан. Оформленный в рамку небольшой лист купили на странице Лоскутова в Facebook за 41 тысячу рублей.

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КОММЕНТАРИИ (27)

Ива
18 июл 2019 в 14:25

Думала, что журналистика НГС уже на дне, но они падают дальше...

123
18 июл 2019 в 14:25

открыла нгс и испугалась, голые бабы во весь экран, совсем уже свихнулись

Дмитрий
18 июл 2019 в 14:26

А если выставит его на продажу вместе с собой в комплекте на пару дней, то может и на крайнюю модель айфона хватит)).