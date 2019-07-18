Горячий телефон: Instagram-блогер выставила на продажу iPhone со своими эротическими фото

Девушка выставила на продажу iPhone со своими эротическими фотографиями, чтобы купить себе новую модель смартфона
Фото: Ксения Костюкова
Сибирячка выставила в Instagram на торги чёрный iPhone 8+ со своими эротическими фотографиями. О том, для чего хозяйка смартфона это делает и какие фотографии продаются вместе с iPhone, корреспонденту НГС рассказала 25-летняя инстаблогер из Новосибирска Ксения Костюкова.
«Хочу поменять [iPhone] на новую модель <…> Есть профессиональные эротические фото, есть домашние. Где-то порядка 70–80 фотографий. Я на всех одна. Фотографии с партнёрами удалю. Фотографии достаточно откровенные. В белье, есть без верха, есть совсем без всего. Но не порно, а эротика. Небольшую часть из них я показывала в своей ленте @kostyukovakseniya, может, штук десять, не больше», — рассказала девушка.
В Instagram Ксения ведёт женский блог о взаимоотношениях и сексе, иллюстрируя эти заметки своими фотографиями.
Начальная цена выставленного лота, уточнила девушка, 45 тысяч рублей. Аукцион продлится до августа. В комплекте со смартфоном 2018 года выпуска идут наушники, зарядка и два чехла.
Новосибирцы нередко выставляют на аукцион необычные лоты. В конце июня художник Артём Лоскутов продал в интернете провокационный плакат, с которым он вышел на один из митингов в Москве и был там задержан. Оформленный в рамку небольшой лист купили на странице Лоскутова в Facebook за 41 тысячу рублей.