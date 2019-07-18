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Дороги и транспорт

В метро начали ломаться камеры видеонаблюдения — подземка закупает новые

На покупку техники метрополитен готов потратить больше 450 тысяч рублей

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В новосибирском метро сотни камер видеонаблюдения, и некоторые из них периодически выходят из строя 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирский метрополитен решил потратить 454 тысячи рублей на новое оборудование для видеонаблюдения.

Извещение о запросе котировок появилось на сайте госзакупок. Как следует из опубликованных документов, заказчику понадобилось 10 цветных аналоговых видеокамер, 10 купольных аналоговых видеокамер и 43 объектива.

«Камеры и объективы <…> предназначаются для плановой замены выходящего из строя оборудования», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

В пресс-службе уточнили, что видеонаблюдение в метро ведётся повсеместно: на платформах, пунктах пропуска, на входах, в депо. Всего в метрополитене установлено больше 750 камер видеонаблюдения, и они «имеют свойство выходить из строя».

«Закупка производится в рамках текущего ремонта камер», — пояснили в метрополитене.

Согласно документам закупки, начальная (максимальная) цена договора — 454,2 тысяч рублей. Подать заявки на участие в торгах можно до 25 июля, а подвести итоги заказчик планирует 1 августа. После заключения договора поставщик должен предоставить метрополитену технику в течение 20 дней.

Кстати, недавно на станции метро «Площадь Ленина» поставили новые рамки для проверки пассажиров.

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КОММЕНТАРИИ (28)

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18 июл 2019 в 12:43

Любая техника имеет свойство однажды выходить из строя. Видимо, починить нельзя, и покупают новую. Что такого-то?

18 июл 2019 в 12:43

21 век, они аналоговые камеры покупают. Поэтому на них потом ничего не разобрать. Сейчас UHD камеры ставят уже.

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18 июл 2019 в 12:42

насколько мне известно, у камер есть гарантия, и постгарантийное обслуживание,в том числе ремонт и замена запчастей?

либо деньги распилили, камеры поставили и на выброс? покупать новые?

не целевая трата бюджета- разбазаривание, так скажем. УК есть на это.