В метро начали ломаться камеры видеонаблюдения — подземка закупает новые

В пресс-службе уточнили, что видеонаблюдение в метро ведётся повсеместно: на платформах, пунктах пропуска, на входах, в депо. Всего в метрополитене установлено больше 750 камер видеонаблюдения, и они «имеют свойство выходить из строя».

«Камеры и объективы <…> предназначаются для плановой замены выходящего из строя оборудования», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

Извещение о запросе котировок появилось на сайте госзакупок. Как следует из опубликованных документов, заказчику понадобилось 10 цветных аналоговых видеокамер, 10 купольных аналоговых видеокамер и 43 объектива.

Новосибирский метрополитен решил потратить 454 тысячи рублей на новое оборудование для видеонаблюдения.

«Закупка производится в рамках текущего ремонта камер», — пояснили в метрополитене.



Согласно документам закупки, начальная (максимальная) цена договора — 454,2 тысяч рублей. Подать заявки на участие в торгах можно до 25 июля, а подвести итоги заказчик планирует 1 августа. После заключения договора поставщик должен предоставить метрополитену технику в течение 20 дней.



Кстати, недавно на станции метро «Площадь Ленина» поставили новые рамки для проверки пассажиров.

