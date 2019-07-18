18 июля четверг
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 62.95
eur 70.56
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 62.95
eur 70.56

Все новости

Все новости
Город

«Это дурной сон»: новосибирец, у которого сорвался отпуск в Грузии, устроил пикет в центре города

Он собирался в отпуск на Кавказ, но не успел купить билеты из-за запрета

Поделиться

3 880
96 Обсудить

Алексей Южанин-Багратион планировал отпуск в Грузии, но поездку пришлось отменить из-за запрета

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 18 июля, житель Новосибирска Алексей Южанин-Багратион собрал пикет в сквере на Орджоникидзе — на него собрались люди, которых расстраивает конфликт между Грузией и Россией и запрет полётов в Грузию.

«Этот дурной сон напоминает, когда живут два народа, значительная история общая, родственные связи, дружеские отношения, экономика общая. И вдруг в одночасье кто-то по какой-то инициативе своей собственной или как уж там, по каким-то экономическим соображениям всё это рушит», — рассказал корреспонденту НГС Алексей.

Новосибирец отметил, что участников мероприятия расстроила и отмена рейсов. В частности, он сам планировал этим летом полёт в Грузию. Новосибирец не успел купить билет, так как стало известно о запрете полётов.

«Мы накануне хотели купить билеты, и в итоге оказалось, что мы не можем улететь», — вспоминает Алексей.

На свою акцию сибиряк звал людей через соцсети, она продлится до 14 часов. По наблюдениям корреспондентов НГС, утром с плакатами стояли меньше 10 человек.

Участники акции выступают за примирение России и Грузии

Участники акции выступают за примирение России и Грузии

За акцией наблюдали сотрудники полиции

За акцией наблюдали сотрудники полиции

С 8 июля в стране действует запрет на перелёты в Грузию, он носит временный характер, однако точных сроков у него нет. По официальной версии, перелёты запрещены в целях безопасности — в июне в Грузии произошла серия столкновений оппозиционеров, недовольных порядками местной власти. Рейсы грузинских авиалиний в Россию тоже приостановлены — до полного погашения задолженности перевозчиков.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Грузияпикет

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (96)

18 июл 2019 в 11:38

Господи.. ну через Казахстан летел бы, ещё дешевле бы было.. Тут главное видимо протест показать, а не в отпуск съездить.Кого обмануть хочет-то..

Фото пользователя
18 июл 2019 в 11:37

Пусть говорят своим грузинским друзьям спасибо.

Фото пользователя
18 июл 2019 в 11:39

Поддерживаю, Россия и Грузия друзья,
Враждуют только политики.