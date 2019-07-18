«Это дурной сон»: новосибирец, у которого сорвался отпуск в Грузии, устроил пикет в центре города

Сегодня, 18 июля, житель Новосибирска Алексей Южанин-Багратион собрал пикет в сквере на Орджоникидзе — на него собрались люди, которых расстраивает конфликт между Грузией и Россией и запрет полётов в Грузию. «Этот дурной сон напоминает, когда живут два народа, значительная история общая, родственные связи, дружеские отношения, экономика общая. И вдруг в одночасье кто-то по какой-то инициативе своей собственной или как уж там, по каким-то экономическим соображениям всё это рушит», — рассказал корреспонденту НГС Алексей.

Новосибирец отметил, что участников мероприятия расстроила и отмена рейсов. В частности, он сам планировал этим летом полёт в Грузию. Новосибирец не успел купить билет, так как стало известно о запрете полётов. «Мы накануне хотели купить билеты, и в итоге оказалось, что мы не можем улететь», — вспоминает Алексей. На свою акцию сибиряк звал людей через соцсети, она продлится до 14 часов. По наблюдениям корреспондентов НГС, утром с плакатами стояли меньше 10 человек.

Участники акции выступают за примирение России и Грузии Фото: Александр Ощепков / НГС

За акцией наблюдали сотрудники полиции Фото: Александр Ощепков / НГС