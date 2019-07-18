«Это дурной сон»: новосибирец, у которого сорвался отпуск в Грузии, устроил пикет в центре города

Алексей Южанин-Багратион планировал отпуск в Грузии, но поездку пришлось отменить из-за запрета
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сегодня, 18 июля, житель Новосибирска Алексей Южанин-Багратион собрал пикет в сквере на Орджоникидзе — на него собрались люди, которых расстраивает конфликт между Грузией и Россией и запрет полётов в Грузию.
«Этот дурной сон напоминает, когда живут два народа, значительная история общая, родственные связи, дружеские отношения, экономика общая. И вдруг в одночасье кто-то по какой-то инициативе своей собственной или как уж там, по каким-то экономическим соображениям всё это рушит», — рассказал корреспонденту НГС Алексей.
Новосибирец отметил, что участников мероприятия расстроила и отмена рейсов. В частности, он сам планировал этим летом полёт в Грузию. Новосибирец не успел купить билет, так как стало известно о запрете полётов.
«Мы накануне хотели купить билеты, и в итоге оказалось, что мы не можем улететь», — вспоминает Алексей.
На свою акцию сибиряк звал людей через соцсети, она продлится до 14 часов. По наблюдениям корреспондентов НГС, утром с плакатами стояли меньше 10 человек.
С 8 июля в стране действует запрет на перелёты в Грузию, он носит временный характер, однако точных сроков у него нет. По официальной версии, перелёты запрещены в целях безопасности — в июне в Грузии произошла серия столкновений оппозиционеров, недовольных порядками местной власти. Рейсы грузинских авиалиний в Россию тоже приостановлены — до полного погашения задолженности перевозчиков.