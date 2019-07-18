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Еда

В старинном особняке в центре закрылись сразу три бара

Twiggy и «Джек Лондон» прекратили работу, для помещения ищут новых арендаторов

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Бар занимал первый этаж особняка, построенного в 1915 году

Фото: Стас Соколов / НГС

Бары Twiggy, Tweed и «Джек Лондон», расположенные в особняке дореволюционной постройки на Потанинской, 10а, закрылись. На дверях Twiggy появилось объявление, что заведение перешло в режим обслуживания мероприятий. Однако создатель и совладелец ресторанной компании «Foodee Люди» Вячеслав Яковлев уточнил для НГС, что «оба проекта в этом здании закрыты».

Бар Twiggy открылся в особняке на Потанинской в 2014 году (до этого здесь работало Café del Mar) и стал вторым ресторанным проектом Яковлева после бара Friends. Заведение позиционировалось как место для более взрослой, солидной клиентуры. Сначала бар занимал только первый этаж, но потом на втором этаже появился сигарный клуб Tweed.

Бар «Джек Лондон» был открыт в подвале здания, специально вырытом для этих целей&nbsp;

Бар «Джек Лондон» был открыт в подвале здания, специально вырытом для этих целей 

В 2016 году к Twiggy и Tweed добавился бар «Джек Лондон», который Яковлев и его компания открыли в партнёрстве с руководителем компании «Март-Дизайн» Николаем Запорожским. Как тогда рассказывал Яковлев, у здания отсутствовал просторный подвал и пространство для большей части бара пришлось в буквальном смысле выкопать. Одной из особенностей «Джека Лондона» стали стены, которые представляли кладку фундамента.

Всё время работы заведений владельцев преследовали проблемы с кредиторами. Первый иск о банкротстве к управлявшей баром компании был подан ещё в 2014 году, сразу после открытия. В 2016 году в ООО «Твигги» была введена процедура наблюдения. Впоследствии заведение перешло под управление другого юридического лица.

Закрытия заведений в Новосибирске идут вслед за открытиями. Так, в последних числах июня в городе начали работать сразу несколько заметных проектов — в том числе корейское барбекю и новый грузинский ресторан в Академгородке. 

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закрылось заведение

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КОММЕНТАРИИ (13)

Black Oasis
18 июл 2019 в 12:03

Какой смысл в Новосибирске открывать новые бары? Что тут делать туристам, на которых рассчёт? Нюхать бурый уголь, замерять ямы локтями, да фотаться за ТЭЦ-5 - вот, пожалуй, и все местечковые достопримечательности.

джон2
18 июл 2019 в 12:11

Средний класс исчезает с социальной карты Новосибирска

Фото пользователя
18 июл 2019 в 12:25

Всегда поражал один факт, что во время лихих 90х, в городе открывались ночные клубы, каждый год по 3-4 заведения и народ в них почти всегда был. Некоторые закрылись через 3-4 года, но открывались новые, которые окончательно закрылись в конце нулевых. Почему сейчас, во время "стабильности и роста" экономики, питейные заведения не выдерживают и закрываются в течении года, а то и полугода??!!! Инфляции почти нет, курс рубля уже давно пробил дно и валяется где то на уровне Зимбабве и Мозамбика, в 90х курс рубля пробивал дно, по 2-3 раза и экономика валялась. Бандитов нет, крышу искать не нужно, государственная налоговая инспекция, круче любой ОПГ из 90х - отожмёт бизнес без шума и пыли и ещё должен останешься.