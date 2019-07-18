В старинном особняке в центре закрылись сразу три бара

Бар Twiggy открылся в особняке на Потанинской в 2014 году (до этого здесь работало Café del Mar) и стал вторым ресторанным проектом Яковлева после бара Friends. Заведение позиционировалось как место для более взрослой, солидной клиентуры. Сначала бар занимал только первый этаж, но потом на втором этаже появился сигарный клуб Tweed.

Бары Twiggy, Tweed и «Джек Лондон», расположенные в особняке дореволюционной постройки на Потанинской, 10а, закрылись. На дверях Twiggy появилось объявление, что заведение перешло в режим обслуживания мероприятий. Однако создатель и совладелец ресторанной компании «Foodee Люди» Вячеслав Яковлев уточнил для НГС, что «оба проекта в этом здании закрыты».

В 2016 году к Twiggy и Tweed добавился бар «Джек Лондон», который Яковлев и его компания открыли в партнёрстве с руководителем компании «Март-Дизайн» Николаем Запорожским. Как тогда рассказывал Яковлев, у здания отсутствовал просторный подвал и пространство для большей части бара пришлось в буквальном смысле выкопать. Одной из особенностей «Джека Лондона» стали стены, которые представляли кладку фундамента.



Всё время работы заведений владельцев преследовали проблемы с кредиторами. Первый иск о банкротстве к управлявшей баром компании был подан ещё в 2014 году, сразу после открытия. В 2016 году в ООО «Твигги» была введена процедура наблюдения. Впоследствии заведение перешло под управление другого юридического лица.



Закрытия заведений в Новосибирске идут вслед за открытиями. Так, в последних числах июня в городе начали работать сразу несколько заметных проектов — в том числе корейское барбекю и новый грузинский ресторан в Академгородке.