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Лето

Самцы сидят на яйцах: под Новосибирском заметили птиц с тонким клювом

Недалеко от Линёво бёрдвотчер сфотографировал круглоносых плавунчиков

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Круглоносые плавунчики охотно плавают, добывая еду в воде

Фото: Константин Романов

Рядом с Новосибирском появились маленькие птицы с тонким клювом, которые гнездятся в тундре — круглоносый плавунчик попал на фото недалеко от Линёво.

«Один из немногих видов, у которого половой диморфизм инвертирован — самки окрашены ярче самцов, самцы выводят потомство, в то время как самки после откладывания яиц улетают отдыхать и кормиться в глубь материка. Зимуют в открытом море у побережий Западной Африки, в Аравийском море, у берегов Филиппин», — рассказал корреспонденту НГС  бёрдвотчер Константин Романов.

По его словам, в отличие от других куликов, круглоносые плавунчики очень любят плавать и ищут еду в воде.

Очень доверчивая птица, порой подпускает к себе на расстояние метра-двух

бёрдвотчер Константин Романов

А зимой в Новосибирске горожане заметили небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть сало.

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