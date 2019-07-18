Самцы сидят на яйцах: под Новосибирском заметили птиц с тонким клювом

Рядом с Новосибирском появились маленькие птицы с тонким клювом, которые гнездятся в тундре — круглоносый плавунчик попал на фото недалеко от Линёво.

«Один из немногих видов, у которого половой диморфизм инвертирован — самки окрашены ярче самцов, самцы выводят потомство, в то время как самки после откладывания яиц улетают отдыхать и кормиться в глубь материка. Зимуют в открытом море у побережий Западной Африки, в Аравийском море, у берегов Филиппин», — рассказал корреспонденту НГС бёрдвотчер Константин Романов.