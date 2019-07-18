Самцы сидят на яйцах: под Новосибирском заметили птиц с тонким клювом

Круглоносые плавунчики охотно плавают, добывая еду в воде
Фото: Константин Романов
Рядом с Новосибирском появились маленькие птицы с тонким клювом, которые гнездятся в тундре — круглоносый плавунчик попал на фото недалеко от Линёво.
«Один из немногих видов, у которого половой диморфизм инвертирован — самки окрашены ярче самцов, самцы выводят потомство, в то время как самки после откладывания яиц улетают отдыхать и кормиться в глубь материка. Зимуют в открытом море у побережий Западной Африки, в Аравийском море, у берегов Филиппин», — рассказал корреспонденту НГС бёрдвотчер Константин Романов.
По его словам, в отличие от других куликов, круглоносые плавунчики очень любят плавать и ищут еду в воде.
Очень доверчивая птица, порой подпускает к себе на расстояние метра-двух
бёрдвотчер Константин Романов
А зимой в Новосибирске горожане заметили небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть сало.