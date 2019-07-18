Любимым футбольным клубом новосибирцев оказался московский «Спартак»

В 2018–2019 годах новосибирцы чаще всего искали в «Яндексе» матчи московского «Спартака»
Фото: instagram.com/fcsm_official
Аналитики компании «Яндекс» выяснили, что любители футбола из Новосибирской области чаще всего болеют за московский «Спартак».
Перед началом нового сезона российской Премьер-лиги специалисты «Яндекса» проанализировали предпочтения футбольных болельщиков из разных регионов и нанесли их на карту.
«Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков — то есть пользователей, которые искали её матчи чаще, чем матчи остальных команд», — рассказали авторы исследования.
Оказалось, что пользователи из Новосибирской области, как и из многих других регионов России, чаще всего интересовались матчами «Спартака».
«В большинстве регионов победил "Спартак", он же первый по общему числу болельщиков в стране. На втором месте — чемпион российской Премьер-лиги "Зенит". ЦСКА — третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе — Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома», — сообщили в «Яндексе».
В Новосибирске недавно тоже появился новый футбольный клуб — руководство области решило его создать из-за неудачных выступлений ФК «Сибирь». «Новосибирск» начнёт играть во втором дивизионе российского футбола. На этой неделе НГС опубликовал календарь матчей для болельщиков нового клуба.