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Спорт

Любимым футбольным клубом новосибирцев оказался московский «Спартак»

Предпочтения новосибирцев совпали с предпочтениями большинства россиян

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В 2018–2019 годах новосибирцы чаще всего искали в «Яндексе» матчи московского «Спартака»

Фото: instagram.com/fcsm_official

Аналитики компании «Яндекс» выяснили, что любители футбола из Новосибирской области чаще всего болеют за московский «Спартак».

Перед началом нового сезона российской Премьер-лиги специалисты «Яндекса» проанализировали предпочтения футбольных болельщиков из разных регионов и нанесли их на карту.

«Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков — то есть пользователей, которые искали её матчи чаще, чем матчи остальных команд», — рассказали авторы исследования.

Оказалось, что пользователи из Новосибирской области, как и из многих других регионов России, чаще всего интересовались матчами «Спартака».

Вторым по популярности в России оказался санкт-петербургский ФК «Зенит»

Вторым по популярности в России оказался санкт-петербургский ФК «Зенит»

«В большинстве регионов победил "Спартак", он же первый по общему числу болельщиков в стране. На втором месте — чемпион российской Премьер-лиги "Зенит". ЦСКА — третий по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в одном регионе — Северной Осетии. Почти все остальные клубы победили только у себя дома», — сообщили в «Яндексе».

В Новосибирске недавно тоже появился новый футбольный клуб — руководство области решило его создать из-за неудачных выступлений ФК «Сибирь». «Новосибирск» начнёт играть во втором дивизионе российского футбола. На этой неделе НГС опубликовал календарь матчей для болельщиков нового клуба.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Несмеяна
18 июл 2019 в 10:12

За Арсенал (Лондон) я болею, а не за вот это вот.

Фото пользователя
18 июл 2019 в 10:03

Вы пишите правильно!
Не новосибирцев, а понаехавших "новосибирцев".
Это у них такой досуг, вечером, после работы, в собственной ипотечной студии перед купленным в кредит СМАРТ ТВ, под пиво, футбол для души смотреть.

Фото пользователя
18 июл 2019 в 09:59

А самым популярным поисковиком новосибирцев оказался Гугл ;) Яндекс у меня с одноклассниками, сбербанком и почтой России ассоциируется.