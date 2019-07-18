Любимым футбольным клубом новосибирцев оказался московский «Спартак»

Аналитики компании «Яндекс» выяснили, что любители футбола из Новосибирской области чаще всего болеют за московский «Спартак».



Перед началом нового сезона российской Премьер-лиги специалисты «Яндекса» проанализировали предпочтения футбольных болельщиков из разных регионов и нанесли их на карту.



«Каждый регион покрашен в цвет команды, у которой здесь больше всего болельщиков — то есть пользователей, которые искали её матчи чаще, чем матчи остальных команд», — рассказали авторы исследования.



Оказалось, что пользователи из Новосибирской области, как и из многих других регионов России, чаще всего интересовались матчами «Спартака».