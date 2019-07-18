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Лето

Фото: Новосибирск спрятался за июльским туманом

Некоторые здания на улицах города едва различимы

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Туман опустился на город около 6:30

Фото: Александр Сильченко / НГС

Сегодня утром, 18 июля, на Новосибирск спустился густой туман — новосибирцы присылают фотографии тумана в редакцию и публикуют их в соцсетях.

По наблюдениям корреспондента НГС, туман начал опускаться на город около 6:30 утра. Дальность видимости при этом была около 200 метров. 

Туман на улице Дуси Ковальчук

Туман на улице Дуси Ковальчук

Если вы сняли красивое фото и видео утреннего тумана — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

«18 июля в первой половине дня временами ожидается дождь. Местами туман. Ветер северо-восточный 4 — 9 м/с. Температура воздуха +17… +19 градусов», — говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, серьёзных задержек в расписании прибытия и вылета самолётов не было.

Вид на центр города с улицы Богдана Хмельницкого

Вид на центр города с улицы Богдана Хмельницкого

Накануне синоптики новосибирского Гидрометцентра рассказали, что сейчас характер погоды в Новосибирске меняется.

Туман на улице Советской

Туман на улице Советской

«Идёт разрушение области высокого атмосферного давления, барического гребня, как мы говорим, и перестройка на циклонический тип погоды и барического поля, то есть формирование довольно, так сказать, явственного, может быть, даже глубокого циклона над районами юга Западной Сибири», — рассказывал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.

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КОММЕНТАРИИ (4)

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18 июл 2019 в 08:06

Какие 6-30 утра? Корреспондент НГС, ты ошибаешься. Уже в 4-00 туман был. Раньше просыпаться надо!

18 июл 2019 в 07:56

сегодня пока ехал в больницу, выпил за час до приема литр воды, но я ничем не болен. при этом, учитывая погоду, немного продрог, прямо на грани. оказывается, это также приятно, когда долго, через немоготу, терпишь в туалет «по-большому».

🤒🤒🙄
18 июл 2019 в 07:36

вот они - первые признаки осени. Жаль что так рано.От этих туманов быстро начнет листва желтеть