Фото: Новосибирск спрятался за июльским туманом

Туман опустился на город около 6:30
Фото: Александр Сильченко / НГС
Сегодня утром, 18 июля, на Новосибирск спустился густой туман — новосибирцы присылают фотографии тумана в редакцию и публикуют их в соцсетях.
По наблюдениям корреспондента НГС, туман начал опускаться на город около 6:30 утра. Дальность видимости при этом была около 200 метров.
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«18 июля в первой половине дня временами ожидается дождь. Местами туман. Ветер северо-восточный 4 — 9 м/с. Температура воздуха +17… +19 градусов», — говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, серьёзных задержек в расписании прибытия и вылета самолётов не было.
Накануне синоптики новосибирского Гидрометцентра рассказали, что сейчас характер погоды в Новосибирске меняется.
«Идёт разрушение области высокого атмосферного давления, барического гребня, как мы говорим, и перестройка на циклонический тип погоды и барического поля, то есть формирование довольно, так сказать, явственного, может быть, даже глубокого циклона над районами юга Западной Сибири», — рассказывал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно на портале НГС.ПОГОДА.