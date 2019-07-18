Фото: Новосибирск спрятался за июльским туманом

Сегодня утром, 18 июля, на Новосибирск спустился густой туман — новосибирцы присылают фотографии тумана в редакцию и публикуют их в соцсетях.



По наблюдениям корреспондента НГС, туман начал опускаться на город около 6:30 утра. Дальность видимости при этом была около 200 метров.



Туман на улице Дуси Ковальчук Фото: Марины Асадчей

Если вы сняли красивое фото и видео утреннего тумана — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.



«18 июля в первой половине дня временами ожидается дождь. Местами туман. Ветер северо-восточный 4 — 9 м/с. Температура воздуха +17… +19 градусов», — говорится на сайте Западно-Сибирского УГМС.



По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, серьёзных задержек в расписании прибытия и вылета самолётов не было.



Вид на центр города с улицы Богдана Хмельницкого Фото: читатель Дмитрий

Накануне синоптики новосибирского Гидрометцентра рассказали, что сейчас характер погоды в Новосибирске меняется.



Туман на улице Советской Фото: читательница Дарья

«Идёт разрушение области высокого атмосферного давления, барического гребня, как мы говорим, и перестройка на циклонический тип погоды и барического поля, то есть формирование довольно, так сказать, явственного, может быть, даже глубокого циклона над районами юга Западной Сибири», — рассказывал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

