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Новосибирским военным выдали новые автоматы Калашникова

АК-12 приняли на вооружение в 2018 году по программе перевооружения «Ратник»

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Теперь военные займутся пристрелкой и обслуживанием нового оружия

Фото: vk.com/mil

Новосибирских военных начали перевооружать на новые автоматы Калашникова, об этом 17 июля сообщили в Центральном военном округе.

По информации пресс-службы ЦВО, в рамках оборонзаказа в воинские части поступило 8 тысяч новых АК-12.

— АК-12 5,45 мм, автомат абсолютно нового уровня, разработан концерном «Калашников». По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ, он обладает повышенной эргономикой. Проведенные модернизации привели к повышению кучности стрельбы, повысили и так немалый запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию, — рассказали в военном округе.

АК-12 — это новая платформа, на основе которой концерн «Калашников» будет выпускать оружие разного калибра и назначения — военного и гражданского.

В ближайшее время на полигонах под Новосибирском военные будут пристреливать и учиться обслуживать новые автоматы.

Справка: автомат АК-12 был разработан в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных сил России, и в конце 2018 года был принят на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ.


В январе новосибирских офицеров перевооружили на пистолеты Ярыгина «Грач» — по информации пресс-службы ЦВО, новый пистолет получат все офицеры 41-й армии.

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КОММЕНТАРИИ (102)

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18 июл 2019 в 08:52

Хватит! надоело читать про военщину! хочу видеть новости Российским школьникам выдали новые учебники! университеты оснастили современным оборудованием на котором в реальности работают люди а не начала 60х годов... 40% выпускников уходят в фундаментальную науку! в 2020 году новосибирцы получили ТРИ нобелевских премии в области физики химии и программирования, сдан 7 мост через реку Обь и 6 через реку Иня, запущена станция метро первомайская, Срок сдачи станции Новолуговое сократился на три месяца и станция будет сдана в мае 2023 года.... эххх мячты мячты...

Я не робот
18 июл 2019 в 08:51

Побольше армейских новостей, чтобы бомбило у местного кряклобомонда посильнее, бгг)))

патриот
18 июл 2019 в 08:40

А в церкви новые автоматы освятили, чтобы лучше стреляли?