Новосибирским военным выдали новые автоматы Калашникова

— АК-12 5,45 мм, автомат абсолютно нового уровня, разработан концерном «Калашников». По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ, он обладает повышенной эргономикой. Проведенные модернизации привели к повышению кучности стрельбы, повысили и так немалый запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию, — рассказали в военном округе.

По информации пресс-службы ЦВО, в рамках оборонзаказа в воинские части поступило 8 тысяч новых АК-12.

Новосибирских военных начали перевооружать на новые автоматы Калашникова, об этом 17 июля сообщили в Центральном военном округе.

АК-12 — это новая платформа, на основе которой концерн «Калашников» будет выпускать оружие разного калибра и назначения — военного и гражданского.

В ближайшее время на полигонах под Новосибирском военные будут пристреливать и учиться обслуживать новые автоматы.

Справка: автомат АК-12 был разработан в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных сил России, и в конце 2018 года был принят на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ.



В январе новосибирских офицеров перевооружили на пистолеты Ярыгина «Грач» — по информации пресс-службы ЦВО, новый пистолет получат все офицеры 41-й армии.