Два учителя из Новосибирской области получили почётные звания от Путина

Анна Додонова преподаёт немецкий язык
Фото: S_2.kra.edu54.ru
Президент России Владимир Путин присвоил почётные звания двум учителям из Новосибирской области — соответствующий приказ был опубликован вечером 17 июня на официальном сайте правовой информации.
За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» получили Марина Вейгандт, преподаватель истории и обществознания в гимназии
Марина Вейгандт в 2007 году была лауреатом конкурса «Учитель года».
Как сообщается на официальном сайте Краснозёрской средней общеобразовательной школы
В мае президент России подписал указ о присуждении государственных наград и почётных званий — тогда в список отличившихся попали депутат горсовета и профессор университета.