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Два учителя из Новосибирской области получили почётные звания от Путина

Соответствующий приказ опубликован на сайте правовой информации

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Анна Додонова преподаёт немецкий язык

Фото: S_2.kra.edu54.ru

Президент России Владимир Путин присвоил почётные звания двум учителям из Новосибирской области — соответствующий приказ был опубликован вечером 17 июня на официальном сайте правовой информации. 

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» получили Марина Вейгандт, преподаватель истории и обществознания в гимназии № 1, и Анна Додонова, учитель немецкого языка Краснозёрской средней общеобразовательной школы № 2 имени Ф. И. Анисичкина. 

Марина Вейгандт в 2007 году была лауреатом конкурса «Учитель года». 

Как сообщается на официальном сайте Краснозёрской средней общеобразовательной школы № 2, Анна Додонтова является почётным работником общего образования, победителем конкурса «Лучшие учителя РФ» и лауреатом всероссийского конкурса «Лучшие учителя немцев России — 2014» в области педагогики. 

В мае президент России подписал указ о присуждении государственных наград и почётных званий — тогда в список отличившихся попали депутат горсовета и профессор университета.

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