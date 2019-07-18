В Ленинском районе водитель грузовика врезался в опору светофора

ДТП произошло на улице Станционной
Фото: Александр Ощепков / НГС
В Ленинском районе Новосибирска водитель грузовика Isuzu NQR врезался в опору светофора — ДТП произошло вечером 17 июля на улице Станционной.
По данным паблика «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"», в результате аварии грузовик получил серьёзные повреждения. Светофор накренился набок, но, судя по фотографиям в социальных сетях, продолжал функционировать.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в ДТП имеются пострадавшие. Также один из очевидцев отметил, что причиной аварии могли стать пешеходы, которые переходили дорогу на красный сигнал светофора. Известно, что на место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД.
В мае в Ленинском районе легковой автомобиль Mitsubishi Lancer врезался в светофор на высокой скорости — от удара светофор упал на тротуар.