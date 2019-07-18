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Дороги и транспорт

В Ленинском районе водитель грузовика врезался в опору светофора

Автомобиль получил сильные повреждения, а светофор накренился

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ДТП произошло на улице Станционной

Фото: Александр Ощепков / НГС

В Ленинском районе Новосибирска водитель грузовика Isuzu NQR врезался в опору светофора — ДТП произошло вечером 17 июля на улице Станционной. 

По данным паблика «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"», в результате аварии грузовик получил серьёзные повреждения. Светофор накренился набок, но, судя по фотографиям в социальных сетях, продолжал функционировать. 

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в ДТП имеются пострадавшие. Также один из очевидцев отметил, что причиной аварии могли стать пешеходы, которые переходили дорогу на красный сигнал светофора. Известно, что на место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД. 

У грузовика повреждена правая передняя часть кабины

У грузовика повреждена правая передняя часть кабины

На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД

На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД

В мае в Ленинском районе легковой автомобиль Mitsubishi Lancer врезался в светофор на высокой скорости — от удара светофор упал на тротуар.

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