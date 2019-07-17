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Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика от удара током

Сейчас устанавливаются причины и условия, способствовавшие наступлению трагедии

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Потерпевший скончался на месте происшествия 

Фото: архив НГС

В Следственном комитете Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка в результате удара электрическим током. Следователи уточнили, что дело заведено по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«Следственным отделом по Кировскому району следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего подростка в результате поражения электрическим током по ч. 2 ст. 216 УК РФ. <...> По данным следствия, 17 июля около 15 часов 30 минут на несанкционированном отвале из строительного мусора обнаружено тело 10-летнего подростка с телесными повреждениями, свидетельствующими об электротравме. На место происшествия оперативно прибыли руководство следственного управления, следователи-криминалисты и эксперты следственного управления, руководитель и следователи территориального следственного отдела и сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК отметили, что потерпевший забрался на отвал из строительного мусора, над которым проходил провод высоковольтной линии напряжением в 10 тысяч вольт. 

«От контакта с проводом смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. В настоящее время в полном объеме выполнены первоначальные действия, обесточена линия электропередачи, назначены судебно-медицинская и строительно-техническая экспертизы. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие наступлению трагедии», — добавили в пресс-службе Следственного комитета. 

Трагедия произошла сегодня вечером — в Кировском районе ребёнок погиб от удара током, задев оборвавшийся кабель.

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Следственный комитетудар токомпогиб ребёнок

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КОММЕНТАРИИ (9)

макс
17 июл 2019 в 23:30

Откуда там оголенные провода,да еще такой большой мощности? Погибнуть мог любой!

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17 июл 2019 в 23:25

Жаль, век высоких технологий, а такая смерть, при чём ребенка, который мир познавать начал

17 июл 2019 в 23:22

Дискусовская стройка?