Следователи возбудили уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика от удара током

В Следственном комитете Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка в результате удара электрическим током. Следователи уточнили, что дело заведено по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».



«Следственным отделом по Кировскому району следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего подростка в результате поражения электрическим током по ч. 2 ст. 216 УК РФ. <...> По данным следствия, 17 июля около 15 часов 30 минут на несанкционированном отвале из строительного мусора обнаружено тело 10-летнего подростка с телесными повреждениями, свидетельствующими об электротравме. На место происшествия оперативно прибыли руководство следственного управления, следователи-криминалисты и эксперты следственного управления, руководитель и следователи территориального следственного отдела и сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе ведомства.