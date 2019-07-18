Greenpeace: Новосибирск попал в топ-5 городов, воздух которых загрязнён опасным токсичным газом

Аналитики Greenpeace России составили список городов, воздух которых сильно загрязнён токсичным газом — диоксидом азота. Рейтинг составлялся на основе данных со спутников проекта Tropomi с июня 2018 года по май 2019 года. Новосибирск расположился на четвёртом месте — средняя концентрация токсичного газа в городе составляет 0,35.



«Верхние строчки рейтинга заняли Москва и Санкт-Петербург, где загрязнение обусловлено транспортом. Российское отделение Greenpeace выступает за введение в крупных городах зон с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса (например, "Евро-3" и ниже). Этот призыв был поддержан президентским Советом по правам человека, а также администрациями Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщают авторы рейтинга на официальном сайте.

