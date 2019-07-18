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Greenpeace: Новосибирск попал в топ-5 городов, воздух которых загрязнён опасным токсичным газом

Диоксид азота вызывает респираторные заболевания и болезни лёгких

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Долгосрочное воздействие диоксида азота влияет на повышение уровня смертности во всем мире

Фото: Александр Ощепков / НГС

Аналитики Greenpeace России составили список городов, воздух которых сильно загрязнён токсичным газом — диоксидом азота. Рейтинг составлялся на основе данных со спутников проекта Tropomi с июня 2018 года по май 2019 года. Новосибирск расположился на четвёртом месте — средняя концентрация токсичного газа в городе составляет 0,35.

«Верхние строчки рейтинга заняли Москва и Санкт-Петербург, где загрязнение обусловлено транспортом. Российское отделение Greenpeace выступает за введение в крупных городах зон с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса (например, "Евро-3" и ниже). Этот призыв был поддержан президентским Советом по правам человека, а также администрациями Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщают авторы рейтинга на официальном сайте. 

Третье место занял Челябинск, пятёрку загрязненных городов закрыл Красноярск. 

Аналитики Greenpeace отмечают, что диоксид азота — это продукт горения автомобильного топлива, который при остром воздействии вызывает симптомы респираторных заболеваний и болезни лёгких, а при длительном воздействии увеличивает риск хронических заболеваний. 

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирской области&nbsp;

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирской области 

В мае Greenpeace России провёл исследование и составил карту с пустующими землями и список из 10 лидеров-регионов с наиболее благоприятными условиями для интенсивного выращивания леса — Новосибирская область оказалась в этом списке на втором месте

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ГринписЭкологиязагрязнение атмосферного воздуха

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КОММЕНТАРИИ (12)

18 июл 2019 в 00:27

А кто-то удивлён? Кроме диванных экспертов и остальных мыслящих смартфонами. Как будто ни один человек в городе не видит как от автобусов идёт дым столбом от дизеля, от дизельного автохлама из Японии дым не меньше. Даже бензиновый автохлам из Японии и других стран воняет и загрязняет атмосферу и воздух. Страна на уровне Румынии 90-х.

лена путина
18 июл 2019 в 00:16

благодарю владимир владимирович за долгое правление! за законы!

18 июл 2019 в 00:31

Ничуть не удивлён. Мне как химику этот запах отлично знаком и на дороге постоянно ощущаю шлейф оксидов азота от некоторых машин, в основном Европейских марок.
Однажды на парковке спросил у владельца яро воняющего NOx Фольксвагена, что он вообще думает по этому поводу.
Но человек моего вопроса и проблемы явно не понял, в ответ я получил лишь недоумевающий взгляд :))