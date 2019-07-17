Вскочили в последний вагон: избирком зарегистрировал ещё 3 кандидатов в мэры

На выборы мэра Новосибирска выдвинулись ещё три кандидата — они сделали это в последний день приёма документов. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.



Информацию о выдвижении корреспонденту НГС сообщили в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Согласно данным избиркома, документы подали юрист и частный предприниматель Алексей Крестьянов, коммунист Сергей Лоскутов и гендиректор строительной фирмы «Империал строй» Мухаммед-Али Хаюрин.

В избирательной комиссии не смогли уточнить, от какой партии выдвинулся Мухаммед-Али Хаюрин, но сообщили, что Сергея Лоскутова выдвинули «Коммунисты России», а Крестьянов пошёл в мэры от «Аграрной партии России».