Вскочили в последний вагон: избирком зарегистрировал ещё 3 кандидатов в мэры

Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября
Фото: Алексей Крестьянов, komros.info
На выборы мэра Новосибирска выдвинулись ещё три кандидата — они сделали это в последний день приёма документов. Выборы должны пройти в единый день голосования 8 сентября.
Информацию о выдвижении корреспонденту НГС сообщили в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Согласно данным избиркома, документы подали юрист и частный предприниматель Алексей Крестьянов, коммунист Сергей Лоскутов и гендиректор строительной фирмы «Империал строй» Мухаммед-Али Хаюрин.
В избирательной комиссии не смогли уточнить, от какой партии выдвинулся Мухаммед-Али Хаюрин, но сообщили, что Сергея Лоскутова выдвинули «Коммунисты России», а Крестьянов пошёл в мэры от «Аграрной партии России».
Кроме того, сегодня самовыдвиженец Сергей Бойко принёс в избирком 6,5 тысячи собранных подписей. Теперь в списке кандидатов на должность мэра 20 фамилий — среди них предприниматели, депутаты, историки, пчеловод, бывший алкогольный магнат, действующий мэр и бывший заместитель мэра по городскому хозяйству.
Последние выборы мэра Новосибирска прошли в 2014 году и закончились победой кандидата от КПРФ Анатолия Локтя — тогда Локоть набрал 43,75% голосов, обогнав кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова на 4,18%.