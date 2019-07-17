Ребёнок погиб от удара током, задев оборвавшиеся провода

Сегодня вечером, 17 июля, в Кировском районе Новосибирска ребёнок погиб от удара током, задев оборвавшийся кабель.



Об этом в редакцию НГС сообщила читательница, прислав фотографию погибшего мальчика (мы не публикуем ее по этическим причинам). Она уточнила, что инцидент произошёл на улице Бронной в Кировском районе города.

«Погиб мальчик 10–12 лет, поражение электрическим током. Оборвался кабель», — написала читательница, добавив, что на месте работают сотрудники полиции.

В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области подтвердили гибель ребёнка и пообещали рассказать подробности ЧП позднее.

