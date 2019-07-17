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Ребёнок погиб от удара током, задев оборвавшиеся провода

Сейчас на месте работают сотрудники Следственного комитета

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А в Кировском районе Новосибирска 12-летний ребёнок погиб от удара током, задев оборвавшийся кабель

Фото: Александр Ощепков

Сегодня вечером, 17 июля, в Кировском районе Новосибирска ребёнок погиб от удара током, задев оборвавшийся кабель.

Об этом в редакцию НГС сообщила читательница, прислав фотографию погибшего мальчика (мы не публикуем ее по этическим причинам). Она уточнила, что инцидент произошёл на улице Бронной в Кировском районе города. 

«Погиб мальчик 10–12 лет, поражение электрическим током. Оборвался кабель», — написала читательница, добавив, что на месте работают сотрудники полиции.

В пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области подтвердили гибель ребёнка и пообещали рассказать подробности ЧП позднее.

Ровно год назад от удара током тоже погиб 12-летний мальчик — он забрался на опору ЛЭП. Тогда местная жительница сообщила, что мальчика пытались остановить знакомые, но он их не послушал.

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КОММЕНТАРИИ (18)

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17 июл 2019 в 21:32

...,Соболезнование родным и близким.Сказать нечего больше и некого взять за гриву(обвинить), потому как информации. с гулькин нос:((.

читая_нгс
17 июл 2019 в 21:20

что за кабель, где оборвался - в помещении, на улице - можно как-то точнее писать сообщения?

Фото пользователя
17 июл 2019 в 21:06

вот так вот, неожиданно, ребенок взял и умер! инженер участка прилип конкретно! Локоть, управлять городом - это не шутки.