ХК «Сибирь» разыграет 20 пачек фирменных пельменей среди фанатов

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил розыгрыш 20 пачек фирменных пельменей — клуб выберет трёх победителей.

Информация о розыгрыше появилась на страничке клуба в Instagram. Как объяснила корреспонденту НГС руководитель пресс-службы ХК «Сибирь» Мария Левинская, пельмени решили выбрать из-за того, что их вкус нравится многим фанатам.

«Не так много брендированной продукции у нас, но пельмени прямо знают уже, их продают в крупных супермаркетах, и люди пишут, что они вкусные. Почему бы не разыграть? У нас есть отдел, который в клубе занимается вот такими вещами. Выпускает товары с нашей эмблемой. Некоторые конкурсы мы проводим в наших соцсетях, чтобы людей заинтересовывать больше, чтобы они знали про это. Его выложили только недавно, но это не ново. Мы пытаемся постоянно что-то такое делать», — объяснила Мария Левинская.