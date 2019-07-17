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Спорт

ХК «Сибирь» разыграет 20 пачек фирменных пельменей среди фанатов

В конкурсе могут победить сразу 3 человека

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Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил розыгрыш 20 пачек фирменных пельменей

Фото: Густаво Зырянов

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил розыгрыш 20 пачек фирменных пельменей — клуб выберет трёх победителей.

Информация о розыгрыше появилась на страничке клуба в Instagram. Как объяснила корреспонденту НГС руководитель пресс-службы ХК «Сибирь» Мария Левинская, пельмени решили выбрать из-за того, что их вкус нравится многим фанатам.

«Не так много брендированной продукции у нас, но пельмени прямо знают уже, их продают в крупных супермаркетах, и люди пишут, что они вкусные. Почему бы не разыграть? У нас есть отдел, который в клубе занимается вот такими вещами. Выпускает товары с нашей эмблемой. Некоторые конкурсы мы проводим в наших соцсетях, чтобы людей заинтересовывать больше, чтобы они знали про это. Его выложили только недавно, но это не ново. Мы пытаемся постоянно что-то такое делать», — объяснила Мария Левинская.

Как уточняется на странице в Instagram, сперва в хоккейном клубе хотели отдать все 20 пачек одному человеку, но потом передумали. 

«Мы заботимся о своих подписчиках и любителях хоккея, чтобы вы оставались сытыми и довольными. Сначала мы думали сделать одного победителя и отдать ему все 20 пачек. Значит, создать проблемы с хранением. Единственный вариант, конечно, собрать всех соседей на пельмени, но это уже фантазии. Поэтому победителей будет три», — говорится в сообщении клуба.

Занявшему первое место достанется 10 пачек, второе — 6, а последнему победителю — всего 4 пачки. 

В феврале ХК «Сибирь» решил угостить болельщиков бесплатным глинтвейном перед сегодняшним матчем с «Куньлунь Ред Стар», который пройдёт в ЛДС «Сибирь».

А в 2018 году болельщица футбольного клуба «Сибирь» Юлия Гилязетдинова получила два килограмма пельменей от новосибирского футбольного клуба за участие в необычном флешмобе.

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КОММЕНТАРИИ (8)

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17 июл 2019 в 20:13

Напиши как ты пилимени варишь?!

17 июл 2019 в 20:13

Я покупал эти пельмени, очень вкусные. Рекомендую.

клюшка
17 июл 2019 в 20:36

сами тощие . отъедайтесь . играть скоро )