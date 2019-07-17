ХК «Сибирь» разыграет 20 пачек фирменных пельменей среди фанатов

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил розыгрыш 20 пачек фирменных пельменей
Фото: Густаво Зырянов
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил розыгрыш 20 пачек фирменных пельменей — клуб выберет трёх победителей.
Информация о розыгрыше появилась на страничке клуба в Instagram. Как объяснила корреспонденту НГС руководитель пресс-службы ХК «Сибирь» Мария Левинская, пельмени решили выбрать из-за того, что их вкус нравится многим фанатам.
«Не так много брендированной продукции у нас, но пельмени прямо знают уже, их продают в крупных супермаркетах, и люди пишут, что они вкусные. Почему бы не разыграть? У нас есть отдел, который в клубе занимается вот такими вещами. Выпускает товары с нашей эмблемой. Некоторые конкурсы мы проводим в наших соцсетях, чтобы людей заинтересовывать больше, чтобы они знали про это. Его выложили только недавно, но это не ново. Мы пытаемся постоянно что-то такое делать», — объяснила Мария Левинская.
Как уточняется на странице в Instagram, сперва в хоккейном клубе хотели отдать все 20 пачек одному человеку, но потом передумали.
«Мы заботимся о своих подписчиках и любителях хоккея, чтобы вы оставались сытыми и довольными. Сначала мы думали сделать одного победителя и отдать ему все 20 пачек. Значит, создать проблемы с хранением. Единственный вариант, конечно, собрать всех соседей на пельмени, но это уже фантазии. Поэтому победителей будет три», — говорится в сообщении клуба.
Занявшему первое место достанется 10 пачек, второе — 6, а последнему победителю — всего 4 пачки.
В феврале ХК «Сибирь» решил угостить болельщиков бесплатным глинтвейном перед сегодняшним матчем с «Куньлунь Ред Стар», который пройдёт в ЛДС «Сибирь».
А в 2018 году болельщица футбольного клуба «Сибирь» Юлия Гилязетдинова получила два килограмма пельменей от новосибирского футбольного клуба за участие в необычном флешмобе.