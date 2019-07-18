Барские угодья: под Новосибирском продают коттеджи с урожаем под окнами

Верхнюю строчку топ-10 занял коттедж в посёлке «Ясная поляна» на Первомайке: здесь на 10 сотках, граничащих с сосновым бором, есть фруктовые деревья и теплицы, а в самом доме оборудовано овощехранилище. Приятным бонусом для покупателя станут итальянская и французская мебель, бытовая техника, каминный зал, кинозал, зал для караоке, бассейн и винный погреб. Поместье оценили в 25 млн рублей.



Вторую строчку занял дом на берегу Обского моря за 24,5 млн рублей. С огромной территории в 44,5 сотки есть выход прямо к воде, а возле дома на большом газоне растут хвойные, плодовые и декоративные деревья и кустарники. Топ-3 замыкает дом в Академгородке на двухуровневом участке площадью 18 соток. Покупателю за 19,5 млн рублей, помимо всех посадок, теплиц и газона, достанутся беседка, современный игровой комплекс для детей и баня.

