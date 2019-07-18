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Барские угодья: под Новосибирском продают коттеджи с урожаем под окнами

Бонусом к яблокам и помидорам идут винные погреба и каминные залы

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К настоящему замку с каминным залом и винным погребом прилагается участок с фруктовым садом

Фото: N1.RU

Верхнюю строчку топ-10 занял коттедж в посёлке «Ясная поляна» на Первомайке: здесь на 10 сотках, граничащих с сосновым бором, есть фруктовые деревья и теплицы, а в самом доме оборудовано овощехранилище. Приятным бонусом для покупателя станут итальянская и французская мебель, бытовая техника, каминный зал, кинозал, зал для караоке, бассейн и винный погреб. Поместье оценили в 25 млн рублей.

Вторую строчку занял дом на берегу Обского моря за 24,5 млн рублей. С огромной территории в 44,5 сотки есть выход прямо к воде, а возле дома на большом газоне растут хвойные, плодовые и декоративные деревья и кустарники. Топ-3 замыкает дом в Академгородке на двухуровневом участке площадью 18 соток. Покупателю за 19,5 млн рублей, помимо всех посадок, теплиц и газона, достанутся беседка, современный игровой комплекс для детей и баня.

Самый недорогой дом с перспективой урожая уже в этом году нашёлся в Каменке

Самый недорогой дом с перспективой урожая уже в этом году нашёлся в Каменке

Самый недорогой вариант рейтинга с перспективой урожая уже в этом году за 4,2 млн рублей продают возле села Каменка. В дополнение к дому покупатель получит ухоженный участок со множеством цветов, кустарников и деревьев.

Весной НГС сделал обзор дач, которые можно арендовать на лето: арендаторам достанутся и отдых, и урожай, а за жизнь на некоторых обещали даже доплатить.

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КОММЕНТАРИИ (11)

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18 июл 2019 в 09:41

за 24,5 миллионов я могу купить 10 квартир, сдавать их по 15000 в среднем,и на эти деньги жить в любой стране мира в хороших гостиницах и видеть мир!

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18 июл 2019 в 09:46

У меня в Плотниково примерно такое же поместье.
Но не продам.
Для себя строил.
Отдыхать после туристических поездок в Таиланд, Турцию, Вьетнам, Китай, Индию и странам Европы.
Отдых в своем поместье (24 сотки) под Новосибирском - это самый лучший отдых.
Я знаю, я сравнивал, я могу оценить.
Поэтому советую всем не тратить деньги на поездки за границу, а строить собственные дачи.

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18 июл 2019 в 09:51

Коррупционные чиновники сливают активы, не?