Быстрых изменений не ждите: Локоть рассказал, как город переживает потопы из-за ливней

«В Новосибирске второй день непогода. Городские службы устраняют её последствия, но критика новосибирцев оправданна — проблемные участки во время продолжительных дождей подтапливает. Ливнёвки есть не везде либо не справляются с потоками воды. Это объективно.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал, что новосибирцы не зря критикуют городские службы, и рассказал о том, что делают городские власти, чтобы справиться с потопами на улицах.

У города нет финансовых ресурсов, чтобы быстро создать в Новосибирске современную систему ливневой канализации повсеместно»

Дальше Анатолий Локоть перечисляет, что сегодня сделано мэрией, чтобы справиться с ситуацией на улицах.

«Во-первых, взяли на баланс систему ливневой канализации, некоторые сети оставались без контроля. Во-вторых, улучшаем условия эксплуатации, проводим очистку коллекторов, выделяем на это дополнительные средства. В-третьих, обустраиваем ливнёвки при капитальном ремонте и реконструкции дорог», — сообщил он.

В качестве примера такой работы Локоть приводит установку ливнёвки на Гусинобродском шоссе, а также начавшиеся работы на улице Коминтерна.

«Это не значит, что завтра всё изменится, — это не так. Объём задач по наведению порядка с ливневыми системами очень большой, и поэтапно мы будем его решать», — признал Анатолий Локоть.

Мэр добавил, что в ближайшие дни в городе продлятся дожди и грозы, и попросил новосибирцев звонить по телефону 051 в случае экстренных ситуаций.

Сегодня в Новосибирске второй день подряд идёт сильный ливень — в городе затопило центральные магистрали. НГС ведёт онлайн-трансляцию, в которой сообщает обо всех последствиях паводка.