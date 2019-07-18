«Всё становится мусором»: сибирячка отказалась от пластиковых пакетов и шьёт красивые авоськи

Стилист Инна Архипова сталкивалась в работе с людьми, которые слишком часто используют пластиковые пакеты, поэтому она придумала красивые авоськи в качестве альтернативы

Имидж-стилист из Новосибирска Инна Архипова начала шить стильные авоськи из прочных материалов, которые предложила использовать вместо обычных пакетов из супермаркетов.

«Меня давно волнует тема экологии и чрезмерного потребления, ведь я работаю стилистом и вижу, что происходит: люди покупают много одежды, и всё это упаковывается в пакеты, которые в результате становятся мусором. Ещё хуже обстоят дела с продуктовыми магазинами.



Пару лет назад я стала отказываться от лишней упаковки и начала носить с собой авоську. Инна Архипова, имидж-стилист, создательница красивых авосек

А после недавней поездки в Индию возникла идея создать такой пакет, который можно использовать много раз, и чтобы он был удобным, лёгким, надёжным и стильным», — рассказала НГС Инна Архипова.



После нескольких экспериментов сибирячка нашла материал, который подходит для авосек, — им стал полиэстер. Инна Архипова заверила, что этими пакетами можно пользоваться очень долго, а после легко сдать в переработку.

Авоськи выдерживают более 5 килограммов Фото: Инна Архипова

«Мой пакет легко выдерживает 5 кг и предназначен не только для покупки овощей и фруктов. Также в нём можно носить всё, что сердце пожелает», — отметила создательница авосек.

Авоська стоит от 100 до 250 рублей — по словам стилиста, всё зависит от размера и пожеланий.



Такими пакетами можно пользоваться несколько лет, заверила автор коллекции Фото: Инна Архипова