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Стиль и красота
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«Всё становится мусором»: сибирячка отказалась от пластиковых пакетов и шьёт красивые авоськи

Она продает яркие и экологичные сумки за 100–250 рублей — авоськи выдерживают даже арбуз

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Стилист Инна Архипова сталкивалась в работе с людьми, которые слишком часто используют пластиковые пакеты, поэтому она придумала красивые авоськи в качестве альтернативы

Фото: Инна Архипова

Имидж-стилист из Новосибирска Инна Архипова начала шить стильные авоськи из прочных материалов, которые предложила использовать вместо обычных пакетов из супермаркетов.

«Меня давно волнует тема экологии и чрезмерного потребления, ведь я работаю стилистом и вижу, что происходит: люди покупают много одежды, и всё это упаковывается в пакеты, которые в результате становятся мусором. Ещё хуже обстоят дела с продуктовыми магазинами.

Пару лет назад я стала отказываться от лишней упаковки и начала носить с собой авоську.

Инна Архипова, имидж-стилист, создательница красивых авосек

А после недавней поездки в Индию возникла идея создать такой пакет, который можно использовать много раз, и чтобы он был удобным, лёгким, надёжным и стильным», — рассказала НГС Инна Архипова.

После нескольких экспериментов сибирячка нашла материал, который подходит для авосек, — им стал полиэстер. Инна Архипова заверила, что этими пакетами можно пользоваться очень долго, а после легко сдать в переработку.

Авоськи выдерживают более 5 килограммов

Авоськи выдерживают более 5 килограммов

«Мой пакет легко выдерживает 5 кг и предназначен не только для покупки овощей и фруктов. Также в нём можно носить всё, что сердце пожелает», — отметила создательница авосек.

Авоська стоит от 100 до 250 рублей — по словам стилиста, всё зависит от размера и пожеланий.

Такими пакетами можно пользоваться несколько лет, заверила автор коллекции

Такими пакетами можно пользоваться несколько лет, заверила автор коллекции

Ранее предприниматель из Новосибирска Вероника Кальнеус создала материал из выброшенных блестящих отходов: подарочной упаковки, мишуры, дождика, мелких бусин и страз, а также из фольгированной и металлизированной бумаги. Из инновационного материала Кальнеус делает аксессуары и платья, которые показывает на модных шоу в Москве.

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КОММЕНТАРИИ (7)

18 июл 2019 в 08:04

непонятна прозрачность пакета - для чего? чтобы ворам удобней было обкрадывать? или она строго для определенных продуктов - красивая обертка/упаковка? никакой практичности.

Фото пользователя
18 июл 2019 в 08:11

250 рублей за сетку.И вот мне если честно не нравится когда на обозрение все продукты и товары которые я купила Представила-белье туда положить и идти с магазина, «выпендриваясь» с такой сеткой..Ну понимаю ещё такую сетку школьникам под кеды на урок физкультуры..

ШШШ
18 июл 2019 в 08:07

Такой материал со временем тянется и деформируется. Красота такого пакета будет напрямую зависеть от его содержимого. Идея хорошая, но не проработанная.