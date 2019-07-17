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Дороги и транспорт

Прикрыли старину: дорожники заделали дыру в асфальте в центре города

Она появилась прямо перед парадным входом в СГУВТ

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Рабочие отремонтировали огромную яму перед парадным входом в Сибирский государственный университет водного транспорта

Фото: Дмитрий Косенко

Дорожные рабочие отремонтировали огромную яму перед парадным входом в Сибирский государственный университет водного транспорта на улице Щетинкина, 33. Сделали они это после того, как информация о яме появилась в очередном выпуске проекта «Где дороги?» на НГС.

Яму заметили 12 июля — под ней виднелся старый булыжник. Спустя несколько дней, как сообщает авторедактор НГС Дмитрий Косенко, дорожники начали заделывать яму. 

Так дорога выглядела до ремонта

Так дорога выглядела до ремонта

По наблюдениям авторедактора НГС Дмитрия Косенко, дорожники заделали не только самую большую яму, но и починили проезжую часть перед водной академией. В качестве способа ремонта использовали напыление мелкой крошкой.

Как уточнили корреспонденту НГС в «Дорожно-эксплуатационном управлении № 1» (обслуживает дороги Центрального района), яму начали ремонтировать после еженедельного объезда администрации Центрального округа. 

«Администрация <...> проводит комиссионный объезд на предмет содержания дорожной сети на территории округа, выявляет недостатки и составляет план ремонтных работ на неделю. Таким образом силами ДЭУ-1 была произведена заделка повреждения дорожного покрытия струйно-инъекционным методом на 24 квадратных метрах на улице Щетинкина», — говорится в ответе на запрос.

Внимание, мы продолжаем собирать фото в рубрику «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

А сегодня в мэрии изучили колеи, которые корреспонденты НГС замеряли на дорогах города, и сообщили, когда их уберут. Судя по ответу чиновников, в этом году ситуацию с колеями исправят только на двух дорогах.

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КОММЕНТАРИИ (18)

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17 июл 2019 в 18:54

А где яма то? Нужно реальные ямы заделывать, а не косметический ремонт мелких отшелушиваний асфальта делать.

17 июл 2019 в 18:56

О чем они говорят? Ни кто из городской администрации по городу с комиссией не ездит, они ситают статью и если много людей возмущены, тогда только начинают делать дороги.

17 июл 2019 в 18:53

а что это у нас дороги ремонтируются только после жалоб никому неизвестных сообществ?