Прикрыли старину: дорожники заделали дыру в асфальте в центре города

Яму заметили 12 июля — под ней виднелся старый булыжник . Спустя несколько дней, как сообщает авторедактор НГС Дмитрий Косенко, дорожники начали заделывать яму.

Дорожные рабочие отремонтировали огромную яму перед парадным входом в Сибирский государственный университет водного транспорта на улице Щетинкина, 33. Сделали они это после того, как информация о яме появилась в очередном выпуске проекта «Где дороги?» на НГС.

По наблюдениям авторедактора НГС Дмитрия Косенко, дорожники заделали не только самую большую яму, но и починили проезжую часть перед водной академией. В качестве способа ремонта использовали напыление мелкой крошкой.

Как уточнили корреспонденту НГС в «Дорожно-эксплуатационном управлении № 1 » (обслуживает дороги Центрального района), яму начали ремонтировать после еженедельного объезда администрации Центрального округа.

«Администрация <...> проводит комиссионный объезд на предмет содержания дорожной сети на территории округа, выявляет недостатки и составляет план ремонтных работ на неделю. Таким образом силами ДЭУ-1 была произведена заделка повреждения дорожного покрытия струйно-инъекционным методом на 24 квадратных метрах на улице Щетинкина», — говорится в ответе на запрос.



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А сегодня в мэрии изучили колеи, которые корреспонденты НГС замеряли на дорогах города, и сообщили, когда их уберут. Судя по ответу чиновников, в этом году ситуацию с колеями исправят только на двух дорогах.