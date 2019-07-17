Отдых без тормозов: гаишники проверили детские автобусы и нашли шесть с серьёзными поломками

В среду, 17 июля, сотрудники ГИБДД по Новосибирской области проверили 20 автобусов городского ресурсного Центра для перевозки детей в оздоровительные лагеря — шесть из них были сломаны.

Как рассказали корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, кроме поломанных автобусов инспекторы нашли водителя, лишенного прав. Его отстранили от управления автобусом с детьми.

«В ходе осмотра <…> у двух автобусов были выявлены неисправности тормозной системы, у одного оказалось неисправным рулевое управление, ещё у двух были неисправны габаритные огни. Кроме того, в конструкцию одного из автобусов были внесены изменения без согласования с органами ГИБДД», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.