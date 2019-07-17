Отдых без тормозов: гаишники проверили детские автобусы и нашли шесть с серьёзными поломками

Инспекторы нашли два автобуса с неисправными тормозами и один со сломанным рулевым управлением
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
В среду, 17 июля, сотрудники ГИБДД по Новосибирской области проверили 20 автобусов городского ресурсного Центра для перевозки детей в оздоровительные лагеря — шесть из них были сломаны.
Как рассказали корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, кроме поломанных автобусов инспекторы нашли водителя, лишенного прав. Его отстранили от управления автобусом с детьми.
«В ходе осмотра <…> у двух автобусов были выявлены неисправности тормозной системы, у одного оказалось неисправным рулевое управление, ещё у двух были неисправны габаритные огни. Кроме того, в конструкцию одного из автобусов были внесены изменения без согласования с органами ГИБДД», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
После проверки инспекторы составили административные протоколы на водителей и должностных лиц. Все неисправные автобусы заменили.
«Это была не акция. Фирма должна была отвезти детей до места отдыха. Они как положено подали заявку в ГИБДД, чтобы сотрудники их сопроводили. Но перед этим инспекторы должны проверить техническое состояние автобусов. При проверке и были выявлены поломки у некоторых автобусов», — рассказал инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Артём Аверин.
Получить оперативный комментарий в МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс», который занимается перевозкой детей, у корреспондента НГС не получилось: в учреждении не брали трубку. Редакция НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, с просьбой прокомментировать, почему детей возили на сломанных автобусах. На момент публикации ответ в расположение редакции не поступил.
Осенью прошлого года в Госавтоинспекции отчитались о результатах акции «Автобус», которую проводили в Новосибирске. ГИБДД нашла на дорогах 44 сломанных автобуса, два из которых были в критическом состоянии.