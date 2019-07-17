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Дороги и транспорт

Отдых без тормозов: гаишники проверили детские автобусы и нашли шесть с серьёзными поломками

Во время проверки инспекторы также нашли водителя, который ездил вообще без прав

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Инспекторы нашли два автобуса с неисправными тормозами и один со сломанным рулевым управлением

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В среду, 17 июля, сотрудники ГИБДД по Новосибирской области проверили 20 автобусов городского ресурсного Центра для перевозки детей в оздоровительные лагеря — шесть из них были сломаны.

Как рассказали корреспонденту НГС в Госавтоинспекции, кроме поломанных автобусов инспекторы нашли водителя, лишенного прав. Его отстранили от управления автобусом с детьми.

«В ходе осмотра <…> у двух автобусов были выявлены неисправности тормозной системы, у одного оказалось неисправным рулевое управление, ещё у двух были неисправны габаритные огни. Кроме того, в конструкцию одного из автобусов были внесены изменения без согласования с органами ГИБДД», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

После проверки инспекторы составили административные протоколы на водителей и должностных лиц. Все неисправные автобусы заменили.

«Это была не акция. Фирма должна была отвезти детей до места отдыха. Они как положено подали заявку в ГИБДД, чтобы сотрудники их сопроводили. Но перед этим инспекторы должны проверить техническое состояние автобусов. При проверке и были выявлены поломки у некоторых автобусов», — рассказал инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Артём Аверин.

Получить оперативный комментарий в МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс», который занимается перевозкой детей, у корреспондента НГС не получилось: в учреждении не брали трубку. Редакция НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, с просьбой прокомментировать, почему детей возили на сломанных автобусах. На момент публикации ответ в расположение редакции не поступил.

Осенью прошлого года в Госавтоинспекции отчитались о результатах акции «Автобус», которую проводили в Новосибирске. ГИБДД нашла на дорогах 44 сломанных автобуса, два из которых были в критическом состоянии.

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КОММЕНТАРИИ (11)

Гога
17 июл 2019 в 18:53

А что там с аварией бмв на красном проспекте у кинотеатра маяковского? Гаишники на это счёт ничего сказать не хотят? Или по поводу шлагбаумов у юридического института? Трусливые какие-то движения. То пркоуратура придерётся к детскому саду, то мвд к детским автобусам.

...Точняк...
17 июл 2019 в 18:52

Выпустить на линию все автобусы Городского ресурсного центра для перевозки детей на линию!!!!....
Какой может быть ремонт??? И почему нужно заботиться о жизни и здоровье детей????
Ведь почти лям важнее потратить на конференцию о патриотизме и религии...
А то вдруг патриотизм упадет или церковь обидется......

45-й
17 июл 2019 в 18:09

Водитель автобуса тоже был школьником?