Новосибирск снова затопило дождём: под воду ушли Ипподромская и Красный проспект

Новосибирцы спасаются от дождя как могут
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сегодня, 17 июня, Новосибирск, второй раз на неделе переживает последствия ливня.
Рассказываем о том, что происходит в городе из-за дождя, в режиме онлайн.
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Город второй день подряд переживает последствия ливня
Новосибирцы спасаются от дождя как могут
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сегодня, 17 июня, Новосибирск, второй раз на неделе переживает последствия ливня.
Рассказываем о том, что происходит в городе из-за дождя, в режиме онлайн.
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В такую погоду спасает только дождевик, который я например сделал из мусорного пакета.
там дождь на неделю обещали.я кажется знаю о чем будут ежедневные новости))))
Мэр, где ливнёвки?