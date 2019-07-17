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Новосибирск снова затопило дождём: под воду ушли Ипподромская и Красный проспект

Город второй день подряд переживает последствия ливня

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Новосибирцы спасаются от дождя как могут

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 17 июня, Новосибирск, второй раз на неделе переживает последствия ливня.

Рассказываем о том, что происходит в городе из-за дождя, в режиме онлайн.

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КОММЕНТАРИИ (7)

Точняк
17 июл 2019 в 17:15

В такую погоду спасает только дождевик, который я например сделал из мусорного пакета.

святогор
17 июл 2019 в 17:26

там дождь на неделю обещали.я кажется знаю о чем будут ежедневные новости))))

17 июл 2019 в 17:23

Мэр, где ливнёвки?