Шашков защитил диплом, Миловзоров загорал в Турции: хоккеисты «Сибири» рассказали, как провели лето

Нападающий Никита Шашков стал дипломированным преподавателем физической культуры
Фото: HCSibir / youtube.com
Хоккейный клуб «Сибирь» опубликовал видео, где игроки рассказывают о своём летнем отпуске — они защищали дипломы, отдыхали в Турции, помогали бабушкам на даче и праздновали свадьбы друзей. Многие хоккеисты предпочли слетать на море, где загорали и плавали.
— Отдохнул, занимался учёбой — дипломировался, — рассказал нападающий Никита Шашков.
— Да? И кто ты теперь?
— Я теперь физрук. Съездил в Турцию на неделю с девушкой, мама была, сестра — культурно отдохнули. В Новокузнецк к бабушке тоже ездил на дачу на выходных.
— Строил?
— Ну так, пытался дрова поколоть, но они мокрые оказались.
Егор Миловзоров рассказал, что также отдыхал вместе с детьми в Турции, а Глеб Зырянов посоветовал болельщикам съездить на Алтай, если они там ещё не были. Также нападающий Никита Михайлов рекомендовал отдыхать в Египте ради моря и дайвинга.
На прошлой неделе игроки «Сибири» прошли медицинский осмотр, а сейчас готовятся к тренировкам в Финляндии. В предстоящем сезоне Сибирь сыграет 62 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги — НГС подготовил для болельщиков полный календарь новосибирской команды в сезоне 2019/2020.