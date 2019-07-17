Шашков защитил диплом, Миловзоров загорал в Турции: хоккеисты «Сибири» рассказали, как провели лето

Хоккейный клуб «Сибирь» опубликовал видео, где игроки рассказывают о своём летнем отпуске — они защищали дипломы, отдыхали в Турции, помогали бабушкам на даче и праздновали свадьбы друзей. Многие хоккеисты предпочли слетать на море, где загорали и плавали.



— Отдохнул, занимался учёбой — дипломировался, — рассказал нападающий Никита Шашков.

— Да? И кто ты теперь?

— Я теперь физрук. Съездил в Турцию на неделю с девушкой, мама была, сестра — культурно отдохнули. В Новокузнецк к бабушке тоже ездил на дачу на выходных.