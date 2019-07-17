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Шашков защитил диплом, Миловзоров загорал в Турции: хоккеисты «Сибири» рассказали, как провели лето

Сейчас хоккеисты готовятся к тренировкам в Финляндии

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Нападающий Никита Шашков стал дипломированным преподавателем физической культуры

Фото: HCSibir / youtube.com


Хоккейный клуб «Сибирь» опубликовал видео, где игроки рассказывают о своём летнем отпуске — они защищали дипломы, отдыхали в Турции, помогали бабушкам на даче и праздновали свадьбы друзей. Многие хоккеисты предпочли слетать на море, где загорали и плавали.

— Отдохнул, занимался учёбой — дипломировался, — рассказал нападающий Никита Шашков.

— Да? И кто ты теперь?

— Я теперь физрук. Съездил в Турцию на неделю с девушкой, мама была, сестра — культурно отдохнули. В Новокузнецк к бабушке тоже ездил на дачу на выходных.

— Строил?

— Ну так, пытался дрова поколоть, но они мокрые оказались.

Егор Миловзоров рассказал, что также отдыхал вместе с детьми в Турции, а Глеб Зырянов посоветовал болельщикам съездить на Алтай, если они там ещё не были. Также нападающий Никита Михайлов рекомендовал отдыхать в Египте ради моря и дайвинга.

На прошлой неделе игроки «Сибири» прошли медицинский осмотр, а сейчас готовятся к тренировкам в Финляндии. В предстоящем сезоне Сибирь сыграет 62 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги — НГС подготовил для болельщиков полный календарь новосибирской команды в сезоне 2019/2020

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КОММЕНТАРИИ (1)

Алекс 54
17 июл 2019 в 17:50

Да вообще по ... сезон они явно проведут как и всегда отвратно