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Топит второй день подряд: в Новосибирске снова пошёл сильный дождь

Сейчас уже затоплены дороги на Красном проспекте

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Дорогу на Красном проспекте затопило в районе площади Калинина

Сегодня, 17 июля, в Новосибирске второй день подряд идёт сильный ливень — в городе затопило центральные магистрали.

Присылайте нам фото и видео последствий дождя на редакционную почту news@ngs.ru, а также в редакционный WhatsApp по номеру 8-923-157-00-00 или через форму обратной связи на нашем сайте.

Один из дворов на Дуси Ковальчук также затопило.

«Глохнут машины в луже на Ипподромской», -  рассказывает читатель НГС.

В соцсетях новосибирцы жалуются, что из-за сильного дождя было невозможно выйти на улицу.

Ещё одно фото из окрестностей площади Калинина

Ещё одно фото из окрестностей площади Калинина

На площади Калинина трамвай сошёл с рельс

«Вот такая водичка замечательная, когда едешь по Красному проспекту в сторону метро "Заельцовская", даже киоски утонули, считай, вода почти по колено. С ливневками беда тут. На улице Весенняя тоже всё плохо, там водопады и просто целое озеро... Но я шла под зонтом, не смогла сфотать», — пишет наша читательница.

Спрятаться от дождя получается не у всех.

Новосибирцы спасаются от дождя как могут.

Как сообщают наши корреспонденты, машинам непросто проехать по Красному проспекту возле площади Калинина.

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КОММЕНТАРИИ (55)

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17 июл 2019 в 17:03

Локоть сдержи обещания(пл.Труда затопило).. - уйди в отставку.Комми-управленцы оказались никчёмными.

Фото пользователя
17 июл 2019 в 17:00

Раньше затапливало низины, а сейчас и центральный улицы. Видимо рабочих ливневок в городе не осталось.

Гранси
17 июл 2019 в 17:01

Каждый год мэрия ничего не делает для того, чтобы город перестало топить. Ни ливневок, ни каких-либо других решений. Такой вот лишь шлак.