Топит второй день подряд: в Новосибирске снова пошёл сильный дождь

Один из дворов на Дуси Ковальчук также затопило.
«Глохнут машины в луже на Ипподромской», - рассказывает читатель НГС.
В соцсетях новосибирцы жалуются, что из-за сильного дождя было невозможно выйти на улицу.
На площади Калинина трамвай сошёл с рельс
«Вот такая водичка замечательная, когда едешь по Красному проспекту в сторону метро "Заельцовская", даже киоски утонули, считай, вода почти по колено. С ливневками беда тут. На улице Весенняя тоже всё плохо, там водопады и просто целое озеро... Но я шла под зонтом, не смогла сфотать», — пишет наша читательница.
Спрятаться от дождя получается не у всех.
Новосибирцы спасаются от дождя как могут.
Как сообщают наши корреспонденты, машинам непросто проехать по Красному проспекту возле площади Калинина.