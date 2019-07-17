Областные власти потратят почти миллион рублей на научную конференцию о патриотизме и религии

Министерство региональной политики заказало проведение конференции о церкви, обществе и государстве (на фото — митрополит Новосибирский и Бердский Никодим)
Фото: Александр Ощепков
Министерство региональной политики Новосибирской области заказало закупку на проведение научно-практической конференции о церкви, обществе и государстве — на неё планируется потратить до 820 тысяч рублей.
Информация об этом появилась сегодня на сайте госзакупок. Согласно документам, власти собираются пригласить на конференцию как минимум 200 человек — 6 из которых будут выступать на пленарном заседании, а ещё 70 проведут круглые столы.
«Цель организации <...> мероприятий <...>, направленных на совершенствование системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, научного сообщества <...>, религиозных организаций <...> в сфере гармонизации этноконфессиональных отношений», — уточняется в документах.
Кроме того, в тексте указано, что исполнитель должен будет организовать не менее 8 секций и круглых столов по таким темам, как:
- «Нация и современный мир: зарубежный опыт и практика нациестроительства»,
- «Этнокультурное развитие народов России как основа российской нации»,
- «Патриотизм и молодёжь в современной России»,
- «Этнический и религиозный экстремизм как угроза единству российской нации».
На участие в пленарном заседании планируют пригласить нескольких докторов наук из различных сфер, которые должны иметь публикации по теме конференции. Предполагается также позвать двух богословов и одного представителя зарубежного научного сообщества. В документах говорится, что не менее 130 участников конференции будут обеспечены горячим питанием.
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой рассказать подробнее о проведении конференции.
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