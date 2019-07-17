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Областные власти потратят почти миллион рублей на научную конференцию о патриотизме и религии

На неё планируют позвать 200 человек — включая двух богословов и одного зарубежного учёного

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Министерство региональной политики заказало проведение конференции о церкви, обществе и государстве (на фото — митрополит Новосибирский и Бердский Никодим)

Фото: Александр Ощепков

Министерство региональной политики Новосибирской области заказало закупку на проведение научно-практической конференции о церкви, обществе и государстве — на неё планируется потратить до 820 тысяч рублей.

Информация об этом появилась сегодня на сайте госзакупок. Согласно документам, власти собираются пригласить на конференцию как минимум 200 человек — 6 из которых будут выступать на пленарном заседании, а ещё 70 проведут круглые столы. 

«Цель организации <...> мероприятий <...>, направленных на совершенствование системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, научного сообщества <...>, религиозных организаций <...> в сфере гармонизации этноконфессиональных отношений», — уточняется в документах.

Кроме того, в тексте указано, что исполнитель должен будет организовать не менее 8 секций и круглых столов по таким темам, как: 

  • «Нация и современный мир: зарубежный опыт и практика нациестроительства», 
  • «Этнокультурное развитие народов России как основа российской нации», 
  • «Патриотизм и молодёжь в современной России»,
  • «Этнический и религиозный экстремизм как угроза единству российской нации».

На участие в пленарном заседании планируют пригласить нескольких докторов наук из различных сфер, которые должны иметь публикации по теме конференции. Предполагается также позвать двух богословов и одного представителя зарубежного научного сообщества. В документах говорится, что не менее 130 участников конференции будут обеспечены горячим питанием.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой рассказать подробнее о проведении конференции.

В ноябре 2018 года муниципальное учреждение заказало 241 учебный комплект для воспитания патриотизма — в наборы войдут диски с материалами о Крыме, Арктике и войнах, а также портрет президента России.

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КОММЕНТАРИИ (30)

Ната Ли
17 июл 2019 в 17:27

А на школы и больницы - держитесь там, хорошего настроения.

Black Oasis
17 июл 2019 в 17:30

Научная конференция о религии. Ха-ха-ха!

Фото пользователя
17 июл 2019 в 17:29

При совке патриотизм поддерживался достижениями. Нынче любое достижение у нас- со знаком минус. Вот и зовут попов на помощь.