Областные власти потратят почти миллион рублей на научную конференцию о патриотизме и религии

Министерство региональной политики Новосибирской области заказало закупку на проведение научно-практической конференции о церкви, обществе и государстве — на неё планируется потратить до 820 тысяч рублей.



Информация об этом появилась сегодня на сайте госзакупок. Согласно документам, власти собираются пригласить на конференцию как минимум 200 человек — 6 из которых будут выступать на пленарном заседании, а ещё 70 проведут круглые столы.

«Цель организации <...> мероприятий <...>, направленных на совершенствование системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, научного сообщества <...>, религиозных организаций <...> в сфере гармонизации этноконфессиональных отношений», — уточняется в документах.