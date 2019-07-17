Подорожник тебе на рану: в Новосибирске стало больше гомеопатов

Сервис 2ГИС изучил запросы жителей российских миллионников о медицинской помощи за 5 месяцев 2019 года. Судя по выводам аналитиков, центры альтернативной медицины с каждым годом интересуют горожан заметно меньше — в Новосибирске за три года их число сократилось на 9% (сейчас их 51). Но, в частности, гомеопатических кабинетов стало больше — 2ГИС зафиксировал рост на 4%, сейчас работает 24 кабинета.

Аналитики 2ГИС изучили, какими медицинскими услугами, в том числе альтернативными, интересуются жители Новосибирска и других мегаполисов. Также специалисты составили список из 5 самых популярных врачей у горожан.

«Интерес новосибирских пользователей к альтернативной медицине и гомеопатии за последние три года упал в среднем на треть. Здесь город в общероссийском тренде — в большинстве миллионников пользователи реже интересуются альтернативной медициной и чаще обращаются к медицине классической», — объяснили корреспонденту НГС в 2ГИС.



Альтернативная медицина (народное целительство, хиропрактики, восточная медицина) активнее всего развивается в Уфе (рост на 145% за три года). В Москве прирост составил 29% (сейчас здесь 146 центров), а в Санкт-Петербурге — 48% (71 центр).



По информации 2ГИС, самой быстрорастущей сферой здравоохранения за последние три года стали центры приёма медицинских анализов. Рекорд по темпам прироста принадлежит Красноярску (183 организации, рост в два раза). Всплеск числа центров, принимающих анализы, отмечен во всех крупнейших городах, в Новосибирске уже 325 таких мест (прирост — 62%).



Также аналитики 2ГИС составили список самых востребованных врачебных специальностей — тех, кого чаще всего искали горожане. Больше всех новосибирцев интересовали офтальмологи (56 тысяч запросов), лоры (49 тысяч запросов), гинекологи (30 тысяч запросов), неврологи (19 тысяч запросов) и травматологи-ортопеды (14,5 тысяч запросов).