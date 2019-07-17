Пара сибиряков получила условные сроки за драку с полицейским из-за бойцовой собаки

Суд приговорил владельцев собаки к условным срокам за стычку с полицейским — приговор в силу ещё не вступил

В Новосибирске завершился суд над владельцами стаффордширского терьера Ларисой Кулешовой и Константином Плотниковым, которые подрались с участковым из-за собаки рядом с площадью Станиславского. Приговор супругам сегодня вынес Ленинский районный суд. Он признал подсудимых виновными в «применении насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначил каждому по три года лишения свободы условно, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Ленинского района Александра Фёдорова.

Инцидент, из-за которого пара оказалась на скамье подсудимых, случился 4 января 2019 года. «Находясь у дома № 12 по улице Станиславского в Ленинском районе, [участковый] увидел 52-летнего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, с собакой бойцовой породы без намордника, <…> в связи с чем сотрудник полиции сделал замечание мужчине. В ответ мужчина и находившаяся с ним 48-летняя женщина применили к нему физическое насилие, а именно: мужчина нанёс сотруднику полиции не менее одного удара кулаком в область лица, а женщина нанесла множественные удары руками по лицу и телу», — описала происшествие помощник прокурора.

По данным прокуратуры, у полицейского остались раны на левой руке и кровоподтёк на левом виске. Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись конфликта с камеры наблюдения, установленной над входом в магазин неподалёку от места драки. На записи стаффордширский терьер идёт впереди хозяина — собака бежит на поводке длиной около метра. Позже мужчина идёт обратно — на записи видно, как его пытается остановить полицейский. Следом за участковым идёт жена владельца собаки — она хватает участкового за рукав куртки, а собака защищает хозяина от незнакомца.



В какой-то момент женщина кидается на сотрудника полиции, пытаясь нанести несколько ударов. Потасовка между семейной парой собаководов и полицейским продолжается несколько минут.

Видео проекта «Омбудсмен полиции»