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Криминал

Пара сибиряков получила условные сроки за драку с полицейским из-за бойцовой собаки

Также они должны выплатить участковому больше 100 тысяч рублей

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Суд приговорил владельцев собаки к условным срокам за стычку с полицейским — приговор в силу ещё не вступил

Фото: проекта «Омбудсмен полиции», s.nlex / instagram.com

В Новосибирске завершился суд над владельцами стаффордширского терьера Ларисой Кулешовой и Константином Плотниковым, которые подрались с участковым из-за собаки рядом с площадью Станиславского. 

Приговор супругам сегодня вынес Ленинский районный суд. Он признал подсудимых виновными в «применении насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначил каждому по три года лишения свободы условно, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Ленинского района Александра Фёдорова.

Инцидент, из-за которого пара оказалась на скамье подсудимых, случился 4 января 2019 года. 

«Находясь у дома № 12 по улице Станиславского в Ленинском районе, [участковый] увидел 52-летнего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, с собакой бойцовой породы без намордника, <…> в связи с чем сотрудник полиции сделал замечание мужчине. В ответ мужчина и находившаяся с ним 48-летняя женщина применили к нему физическое насилие, а именно: мужчина нанёс сотруднику полиции не менее одного удара кулаком в область лица, а женщина нанесла множественные удары руками по лицу и телу», — описала происшествие помощник прокурора.

По данным прокуратуры, у полицейского остались раны на левой руке и кровоподтёк на левом виске.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись конфликта с камеры наблюдения, установленной над входом в магазин неподалёку от места драки. На записи стаффордширский терьер идёт впереди хозяина — собака бежит на поводке длиной около метра. Позже мужчина идёт обратно — на записи видно, как его пытается остановить полицейский. Следом за участковым идёт жена владельца собаки — она хватает участкового за рукав куртки, а собака защищает хозяина от незнакомца.

В какой-то момент женщина кидается на сотрудника полиции, пытаясь нанести несколько ударов. Потасовка между семейной парой собаководов и полицейским продолжается несколько минут.

Видео проекта «Омбудсмен полиции»

«Вину в совершенном ими преступлении ни Кулешова, ни Плотников не признали. Пояснили, что удары сотруднику полиции не наносили, а лишь защищались от его незаконных действий», — сообщила гособвинитель Александра Фёдорова.

По её словам, суд не только приговорил подсудимых к условным срокам, но и обязал их выплатить участковому компенсации — в общей сложности 100 тысяч рублей за моральный вред и 850 рублей за порчу форменной куртки.

Приговор в законную силу ещё не вступил. Будут ли супруги его обжаловать, пока неизвестно. 

«Потом ещё решим на эту тему», — коротко прокомментировала НГС сама осуждённая Лариса Кулешова.

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КОММЕНТАРИИ (37)

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17 июл 2019 в 16:33

Надо было не условный срок, а годик колонии-поселения. Тогда бы умнее были бы, может быть.

маруся
17 июл 2019 в 16:38

молодец доча! Наказала неадекватных собачников-родственников Надо еще привлечь за то что оклеветали полисмена назвав пьяным

Фото пользователя
17 июл 2019 в 16:43

Маловато , конечно. Ещё интересуют 2 момента. Наказание доченьки, распространявшей ложь относительно полицейского в СМИ и соцсетях и судьба собаки. Разве подобным персонажам можно позволять владеть собаками таких пород?