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Дороги и транспорт

Все под присмотром: в Новосибирске появятся еще 7 камер — рассказываем, где их повесят

Новые камеры штрафуют за проезд на красный, превышение скорости и повороты с чужого ряда

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Камеры установят в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Фото: Александр Ощепков / НГС

В среду, 17 июля, министерство транспорта Новосибирской области рассказало, где появятся новые камеры фото- видеофиксации ПДД.

Как рассказали в пресс-службе регионального минтранса, камеры установят в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД) на семи перекрёстках.

«Рубежи контроля установят в столице региона на перекрестках улиц Горького — Кирова, Дмитрия Донского — Жуковского, развязке улицы Советской и Красного проспекта около автовокзала, развязке улиц Днепрогэсовская — Выборная», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Начальник «Центра организации дорожного движения» Виктор Шайдула уточнил, что помимо названных перекрёстков камеры должны появиться на пересечении улиц Горького с Красным проспектом, Большевистской — Днепрогэсовской, а также Спартака и Фабричной.

«Помимо этого возможно будут установлены по Бориса Богаткова два комплекса и Немировича-Данченко — Станиславского. <…> Это проверенные камеры. Они фиксируют стоплинию, проезд на красный сигнал светофора, поворот не с того ряда, на запрещающие знаки и скоростной режим. Они уже устанавливались, они зарекомендовали себя с положительной стороны», — рассказал корреспонденту НГС Виктор Шайдула.

По его словам, количество камер будет зависеть от конфигурации перекрёстка.

Справка: на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирской области до 2024 года выделили больше 39 миллиардов рублей. За шесть лет власти планируют отремонтировать и построить около 1200 километров региональных трасс и 187 километров местных дорог.

В прошлом году работы по программе БКД закончились в сентябре. В декабре стало известно, отремонтированная дорога на перекрёстке улицы Связистов с улицей Троллейной и Тёщиным языком в Ленинском районе Новосибирска стала вставать в постоянной пробке.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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17 июл 2019 в 14:32

Безопасные дороги? Они ж говорили денег нет на починку

Андрей
17 июл 2019 в 14:36

Днепрогэсовская - выборная, вы на карту смотрели хоть? Это где такое у нас?

зеленый светофор
17 июл 2019 в 14:35

Днепрогэсовская идет от Большевистской до Переселенческой !