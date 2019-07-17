Все под присмотром: в Новосибирске появятся еще 7 камер — рассказываем, где их повесят

«Рубежи контроля установят в столице региона на перекрестках улиц Горького — Кирова, Дмитрия Донского — Жуковского, развязке улицы Советской и Красного проспекта около автовокзала, развязке улиц Днепрогэсовская — Выборная», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Как рассказали в пресс-службе регионального минтранса, камеры установят в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД) на семи перекрёстках.

Начальник «Центра организации дорожного движения» Виктор Шайдула уточнил, что помимо названных перекрёстков камеры должны появиться на пересечении улиц Горького с Красным проспектом, Большевистской — Днепрогэсовской, а также Спартака и Фабричной.

«Помимо этого возможно будут установлены по Бориса Богаткова два комплекса и Немировича-Данченко — Станиславского. <…> Это проверенные камеры. Они фиксируют стоплинию, проезд на красный сигнал светофора, поворот не с того ряда, на запрещающие знаки и скоростной режим. Они уже устанавливались, они зарекомендовали себя с положительной стороны», — рассказал корреспонденту НГС Виктор Шайдула.

По его словам, количество камер будет зависеть от конфигурации перекрёстка.

Справка: на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирской области до 2024 года выделили больше 39 миллиардов рублей. За шесть лет власти планируют отремонтировать и построить около 1200 километров региональных трасс и 187 километров местных дорог.