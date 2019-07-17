Все под присмотром: в Новосибирске появятся еще 7 камер — рассказываем, где их повесят

Камеры установят в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Фото: Александр Ощепков / НГС
В среду, 17 июля, министерство транспорта Новосибирской области рассказало, где появятся новые камеры фото- видеофиксации ПДД.
Как рассказали в пресс-службе регионального минтранса, камеры установят в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД) на семи перекрёстках.
«Рубежи контроля установят в столице региона на перекрестках улиц Горького — Кирова, Дмитрия Донского — Жуковского, развязке улицы Советской и Красного проспекта около автовокзала, развязке улиц Днепрогэсовская — Выборная», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Начальник «Центра организации дорожного движения» Виктор Шайдула уточнил, что помимо названных перекрёстков камеры должны появиться на пересечении улиц Горького с Красным проспектом, Большевистской — Днепрогэсовской, а также Спартака и Фабричной.
«Помимо этого возможно будут установлены по Бориса Богаткова два комплекса и Немировича-Данченко — Станиславского. <…> Это проверенные камеры. Они фиксируют стоплинию, проезд на красный сигнал светофора, поворот не с того ряда, на запрещающие знаки и скоростной режим. Они уже устанавливались, они зарекомендовали себя с положительной стороны», — рассказал корреспонденту НГС Виктор Шайдула.
По его словам, количество камер будет зависеть от конфигурации перекрёстка.
Справка: на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирской области до 2024 года выделили больше 39 миллиардов рублей. За шесть лет власти планируют отремонтировать и построить около 1200 километров региональных трасс и 187 километров местных дорог.
В прошлом году работы по программе БКД закончились в сентябре. В декабре стало известно, отремонтированная дорога на перекрёстке улицы Связистов с улицей Троллейной и Тёщиным языком в Ленинском районе Новосибирска стала вставать в постоянной пробке.