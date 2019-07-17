Новосибирский вуз лишился аккредитации — 85 студентам пришлось искать новое место учёбы

«Негосударственному вузу — СИМОиРУ не продлили аккредитацию. Уже появилось подтверждение на сайте НГУЭУ о переводе студентов. <...> Информации нет о студентах направлений "Политология" (есть в НГУЭУ) и "Публичная политика и социальные науки" (нет в Новосибирске)», — сообщил НГС читатель.

Сибирский институт международных отношений и регионоведения лишился государственной аккредитации по нескольким направлениям — 85 студентов-очников переведут доучиваться в Новосибирском государственном университете экономики и управления.

В НГУЭУ информацию о переводе студентов из-за лишений СИМОРа аккредитации корреспонденту НГС подтвердили, уточнив, что в новом учебном году в вуз придут 85 студентов, которые будут доучиваться по трём направлениям — «Зарубежное регионоведение», «Международные отношения» и «Политология».

«Мы планируем рекрутировать несколько преподавателей из СИМОРа, что также пойдет на пользу и студентам, и нашей кафедре.

Благодаря новым специалистам мы усилим свое главное качество — междисциплинарность. К преподавателям по экономике, истории, филологии, философии, праву добавятся кандидаты политических и социологических наук», — цитирует слова заведующего кафедрой мировой экономики, международных отношений и права Дениса Борисова пресс-центр НГУЭУ.

На сайте СИМОРа нет никакой информации о том, что вуз лишён аккредитации. На момент публикации корреспонденту НГС не удалось получить комментария руководство СИМОРа — по всем телефонам, указанным на сайте вуза, никто не отвечал на звонки.

В декабре 2018 года Рособрнадзор лишил аккредитации Сибирский независимый институт по всем направлениям — ранее новосибирский вуз выдавал дипломы государственного образца экономистам и менеджерам. 200 студентов лишились возможности продолжать обучение.