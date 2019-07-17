В парке «Городское начало» поставили расписные бочки

Как рассказала PR-директор Международного фестиваля актуального театра «Хаос» Анастасия Москалёва, бочки для проекта расписал новосибирский художник Сергей Беспамятных. В парке они простоят до открытия фестиваля в конце октября, а затем их перевезут на площадку возле здания театра «Старый дом».

«Концепция театрального фестиваля «Хаос» заключается в том, что театр, современное искусство на самом деле настигает человека в любых сферах, в любых областях его обычной, привычной, ежедневной деятельности. <…> Мы запустили инсталляцию — будку, которая с апреля начала путешествовать по разным точкам города, а чтобы охватить уличное пространство, договорились с художником Сергеем Беспамятных, человеком, который знает, как делать уличные арт-объекты, пофантазировать на тему того, что такое Хаос. <…> Мы решили взять привычный прагматичный объект — бочки и превратить их в искусство, в котором есть следы хаоса», — пояснила Москалёва.

Сергей Беспамятных рассказал корреспонденту НГС, что изначально была задача придумать уличные объекты, и в итоге организаторы фестиваля и художник сошлись на бочках. Работа заняла около трёх недель.

«Эскизы примерные были, я из своих многочисленных рисунков в блокнотах выбрал "хаосные" темы, обработал, адаптировал к ситуации, но большой момент импровизации присутствовал, — говорит художник. — Они же круглые, а была только одна сторона, поэтому вторую изменял, доводил в соответствии с первой стороной».

Сергей Баспамятных часто сотрудничает с организаторами мероприятий в Новосибирске и с застройщиками. В частности, художник стал одним из авторов скульптур для обниманий во дворе ЖК «Оазис», участвовал в росписи подъездов ЖК «Малахит» и реконструировал утерянную скульптуру Геннадия Арбатского. Работы Сергея Беспамятных, манеру которых он сам определяет как «психомеханический формализм», выставлялись в России и за рубежом и хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

