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В парке «Городское начало» поставили расписные бочки

Они простоят в парке до осени, а потом переедут к театру «Старый дом»

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Необычные бочки появились в парке 16 июля

Фото: Александр Ощепков / НГС

Днём 16 июля в парке «Городское начало» появились три расписанные бочки — их установили организаторы осеннего театрального фестиваля.

Как рассказала PR-директор Международного фестиваля актуального театра «Хаос» Анастасия Москалёва, бочки для проекта расписал новосибирский художник Сергей Беспамятных. В парке они простоят до открытия фестиваля в конце октября, а затем их перевезут на площадку возле здания театра «Старый дом».

Организаторы фестиваля решили превратить обыденные вещи — например, бочки — в искусство, наполнив их хаосом

Организаторы фестиваля решили превратить обыденные вещи — например, бочки — в искусство, наполнив их хаосом

«Концепция театрального фестиваля «Хаос» заключается в том, что театр, современное искусство на самом деле настигает человека в любых сферах, в любых областях его обычной, привычной, ежедневной деятельности. <…> Мы запустили инсталляцию — будку, которая с апреля начала путешествовать по разным точкам города, а чтобы охватить уличное пространство, договорились с художником Сергеем Беспамятных, человеком, который знает, как делать уличные арт-объекты, пофантазировать на тему того, что такое Хаос. <…> Мы решили взять привычный прагматичный объект — бочки и превратить их в искусство, в котором есть следы хаоса», — пояснила Москалёва.

Необычные арт-объекты создал новосибирский художник Сергей Беспамятных

Необычные арт-объекты создал новосибирский художник Сергей Беспамятных

Сергей Беспамятных рассказал корреспонденту НГС, что изначально была задача придумать уличные объекты, и в итоге организаторы фестиваля и художник сошлись на бочках. Работа заняла около трёх недель.

«Эскизы примерные были, я из своих многочисленных рисунков в блокнотах выбрал "хаосные" темы, обработал, адаптировал к ситуации, но большой момент импровизации присутствовал, — говорит художник. — Они же круглые, а была только одна сторона, поэтому вторую изменял, доводил в соответствии с первой стороной».

Сергей Баспамятных часто сотрудничает с организаторами мероприятий в Новосибирске и с застройщиками. В частности, художник стал одним из авторов скульптур для обниманий во дворе ЖК «Оазис», участвовал в росписи подъездов ЖК «Малахит» и реконструировал утерянную скульптуру Геннадия Арбатского. Работы Сергея Беспамятных, манеру которых он сам определяет как «психомеханический формализм», выставлялись в России и за рубежом и хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

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арт-объектыпарк Городское началофестиваль «Хаос»

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КОММЕНТАРИИ (5)

маруся
17 июл 2019 в 17:02

очередной хренотенью захламляют набережную, лучше бы берег почистили

17 июл 2019 в 17:02

измазанными, заляпанными бочками испортили вид газона....., ну, хорошо хоть не инсталляция из экскрементов)))))

Фото пользователя
17 июл 2019 в 16:56

Кто решил, что это красиво? Мне не нравится.