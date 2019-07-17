«На поверхность всплывает крокодил»: новосибирец поймал в озере гигантскую щуку

Новосибирский рыбак Сергей Вальтер поймал на спиннинг в Тогучинском районе щуку весом больше 11 килограммов.



Этот трофей попался ему в воскресенье, 14 июля, на озере Карпысак, когда новосибирец под вечер решил порыбачить с лодки.



«Пару минут борьбы — и на поверхность всплывает крокодил! Понимаю, что просто так она не сдастся, беру подсак и получаю волну свежести (воды) в лицо от убегающей в кувшинки пленницы. Десять минут покатушек по воде, и она всплывает второй раз. Ну тут уже без вариантов — надо брать! Беру подсак (понимаю, что она туда не влезет) и аккуратно завожу её. Начинаю поднимать в лодку (естественно, ломая подсак). Не теряясь, заматываю её сеткой от подсачка — и в лодку», — описал новосибирец процесс рыбалки на рыболовном сайте FishingSib.

