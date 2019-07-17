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Развлечения

«На поверхность всплывает крокодил»: новосибирец поймал в озере гигантскую щуку

Чтобы вытащить свой трофей, рыбаку пришлось пойти на хитрость

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Пойманная щука вытянула на 11 310 граммов

Фото: fishingsib.ru

Новосибирский рыбак Сергей Вальтер поймал на спиннинг в Тогучинском районе щуку весом больше 11 килограммов.

Этот трофей попался ему в воскресенье, 14 июля, на озере Карпысак, когда новосибирец под вечер решил порыбачить с лодки.

«Пару минут борьбы — и на поверхность всплывает крокодил! Понимаю, что просто так она не сдастся, беру подсак и получаю волну свежести (воды) в лицо от убегающей в кувшинки пленницы. Десять минут покатушек по воде, и она всплывает второй раз. Ну тут уже без вариантов — надо брать! Беру подсак (понимаю, что она туда не влезет) и аккуратно завожу её. Начинаю поднимать в лодку (естественно, ломая подсак). Не теряясь, заматываю её сеткой от подсачка — и в лодку», — описал новосибирец процесс рыбалки на рыболовном сайте FishingSib.

По словам автора поста, взвешивание показало, что щука весит 11 310 граммов. Что он дальше сделал со своим трофеем, рыбак не уточнил: рассказывать подробности поимки трофея НГС Сергей Вальтер скромно отказался, пояснив в переписке, что «не гонится за славой».

Ранее другой новосибирский рыбак Владимир Первушин поймал в Оби щуку весом 12 килограммов — он рассказал НГС, как сумел вытащить такого монстра из воды.

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КОММЕНТАРИИ (14)

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17 июл 2019 в 14:24

Ну взесился, заселфился и отпусти. Пусть дальше растет. Она ж не вкусная. Варвары.

17 июл 2019 в 14:26

Мы такую мелочь в детстве выбрасывали. Малек ещё. Пусть растёт.

Фото пользователя
17 июл 2019 в 14:24

Котлет нажарит.