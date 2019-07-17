Новосибирцам дают деньги на покупку ТВ-приставок — НГС выяснил, как их получить (инструкция)

Как рассказали в пресс-службе областного министерства труда и социального развития, новосибирцам выдают компенсации при покупке приставок с февраля — за это время выплаты получили около 700 человек на общую сумму больше миллиона рублей. Ещё 2,5 тысяч человек обратились за консультациями. Речь идёт о приставках для цифрового вещания — аналоговое ТВ новосибирцам отключили в июне , а для «цифры» им пришлось покупать специальное оборудование.

Сколько составляет компенсация?

1000 рублей — для тех, кто живёт в зоне охвата цифровой сетью, 6000 рублей — для тех, кто живёт вне этой зоны. Выплату предоставляют один раз. Посмотреть зоны охвата можно на сайте карта.ртрс.рф. К слову, в Новосибирской области вне зоны располагается всего около 190 деревень, сёл и посёлков в разных муниципальных районах.

Кто может получить выплату?

На компенсацию имеют право не все — претендовать могут инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также новосибирцы, средний доход в семье которых меньше прожиточного минимума. В Новосибирской области он составляет около 11 тысяч рублей.

Как получить компенсацию?

Нужно собрать документы: копию паспорта, справку о членах семьи, которые живут вместе с заявителем, справку о доходах заявителя и членов его семьи, а также чек на покупку телеприставки или комплекта спутникового оборудования для ТВ. Всё это нужно отнести в центр социальной поддержки населения по месту жительства — их адреса и контакты есть на сайте областного минсоцразвития — и ждать перевода.