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Новосибирцам дают деньги на покупку ТВ-приставок — НГС выяснил, как их получить (инструкция)

Сотни новосибирцев получили компенсацию за переход на «цифру»

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Компенсации составляют 1000 и 6000 рублей — в зависимости от зоны охвата 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Около 700 жителей Новосибирской области получили компенсации за покупку новых ТВ-приставок — НГС объясняет, как получить деньги.

Как рассказали в пресс-службе областного министерства труда и социального развития, новосибирцам выдают компенсации при покупке приставок с февраля — за это время выплаты получили около 700 человек на общую сумму больше миллиона рублей. Ещё 2,5 тысяч человек обратились за консультациями. Речь идёт о приставках для цифрового вещания — аналоговое ТВ новосибирцам отключили в июне, а для «цифры» им пришлось покупать специальное оборудование.

Сколько составляет компенсация?

1000 рублей — для тех, кто живёт в зоне охвата цифровой сетью, 6000 рублей — для тех, кто живёт вне этой зоны. Выплату предоставляют один раз. Посмотреть зоны охвата можно на сайте карта.ртрс.рф. К слову, в Новосибирской области вне зоны располагается всего около 190 деревень, сёл и посёлков в разных муниципальных районах. 

Кто может получить выплату?

На компенсацию имеют право не все — претендовать могут инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также новосибирцы, средний доход в семье которых меньше прожиточного минимума. В Новосибирской области он составляет около 11 тысяч рублей.

Как получить компенсацию?

Нужно собрать документы: копию паспорта, справку о членах семьи, которые живут вместе с заявителем, справку о доходах заявителя и членов его семьи, а также чек на покупку телеприставки или комплекта спутникового оборудования для ТВ. Всё это нужно отнести в центр социальной поддержки населения по месту жительства — их адреса и контакты есть на сайте областного минсоцразвития — и ждать перевода. 

Адреса центров соцподдержки населения в Новосибирске
Карта: Кирилл Шматков / НГС

Деньги должны прийти в течение месяца, но по факту их переводят в течение недели, заверяют в правительстве. По всем вопросам можно звонить на телефон горячей линии областного министерства труда и социального развития: 8–800–100–00–82.

На цифровое вещание в этом году перевели всех жителей страны. Если раньше почти половина жителей России принимали не более четырёх общероссийских каналов, то теперь их 20 и в высоком качестве. Кроме того, цифровое вещание охватило многие отдалённые районы. Перед началом перехода на «цифру» НГС объяснял, как подключить приставку.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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17 июл 2019 в 16:19

Ей, приставке этой, цена в "Радиотехнике"
1 тыс. рублей была в 2015 году.
Я почему знаю, потому что в Плотниково аналоговый ТВ сигнал всегда плохо показывал. Вот я себе пять лет назад "цифру" и приобрел. 20 каналов - красота!
Хотя телевизор (Самсунг, 1,5 м. диагональ, ЖК) у меня на даче больше "для мебели" я его и не смотрю практически.

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17 июл 2019 в 16:18

Оказывается совсем не сложно получить компенсацию, а то мою бабулю соседка все пугала, что там кучу документов надо.

...Точняк...
17 июл 2019 в 16:14

Блин как повезло одной девочке которая вовремя прилетела из Палермо....
Теперь она шесть тысяч получит....
Теперь глубинка кроме интернета еще и Тв сможет смотреть....