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Работа

«Всех желающих постараемся взять»: ГАИ объявила набор сотрудников с зарплатой от 35 тысяч

Сотрудникам ГИБДД быстрее начисляется выслуга лет для получения пенсии

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В полицию зовут работать мужчин не старше 35 лет с образованием выше среднего и водительскими правами

Фото: из архива НГС

Госавтоинспекция по Новосибирску объявила о наборе сотрудников. В полицию зовут работать мужчин не старше 35 лет с образованием выше среднего и водительскими правами.

Как уточнили корреспонденту НГС в ГИБДД, от соискателей требуется наличие образования не ниже среднего общего, водительского удостоверения и отсутствие ограничений к военной службе.

«У нас сержантские должности от 35 тысяч и выше. Есть вакантные места. Навскидку, сколько мест, не предоставлю информацию — это отдел кадров наш может сказать. В принципе, всех желающих постараемся взять. Все достойные люди не останутся без работы», — уточнили в городском ГИБДД.

Сотрудникам ДПС обещают быстрее начислять выслугу лет для получения пенсии, оплачивать проезд по России к месту отдыха и предоставлять путёвки в санатории, принадлежащие МВД. Кроме того, сотрудники получат и другие социальные гарантии.

В 2018 году в Госавтоинспекции обещали зарплату новым сотрудникам от 36 тысяч рублей. Тогда новосибирцев позвали познакомиться с условиями службы в Центральный парк.

В МВД давно образовался системный кризис, связанный с нехваткой служащих. В марте полицейские сообщили, что на улицах Новосибирска стало больше преступлений из-за того, что основная часть патрульно-постовой службы занята семейно-бытовыми вызовами.

О нехватке сотрудников патрульно-постовой службы и участковых в управлении МВД по Новосибирску сообщали ещё в конце февраля. По словам полицейских, новых сотрудников пугают невысокие зарплаты и отсутствие служебного жилья, а рядовые сотрудники жалуются на отсутствие выходных и огромное количество бумажной работы.

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КОММЕНТАРИИ (33)

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17 июл 2019 в 15:38

А что за дискриминация по возрасту? У нас же повысили возраст выхода на пенсию! Получается, что человек в 36 лет уже не пригоден для работы? А как те, кто уже работает в органах и кому ЗА 35 лет? По логике их тоже нужно увольнять?
Маразм крепчает!

Black Oasis
17 июл 2019 в 15:42

Если выдают полосатую палочку, то зачем зарплата?

Директор ЧОПа (с багаткова)
17 июл 2019 в 15:27

Сам служил в ГУФСИН, по выслуге лет уже на пенсии. Основал свой ЧОП.