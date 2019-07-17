«Всех желающих постараемся взять»: ГАИ объявила набор сотрудников с зарплатой от 35 тысяч

В полицию зовут работать мужчин не старше 35 лет с образованием выше среднего и водительскими правами
Фото: из архива НГС
Госавтоинспекция по Новосибирску объявила о наборе сотрудников. В полицию зовут работать мужчин не старше 35 лет с образованием выше среднего и водительскими правами.
Как уточнили корреспонденту НГС в ГИБДД, от соискателей требуется наличие образования не ниже среднего общего, водительского удостоверения и отсутствие ограничений к военной службе.
«У нас сержантские должности от 35 тысяч и выше. Есть вакантные места. Навскидку, сколько мест, не предоставлю информацию — это отдел кадров наш может сказать. В принципе, всех желающих постараемся взять. Все достойные люди не останутся без работы», — уточнили в городском ГИБДД.
Сотрудникам ДПС обещают быстрее начислять выслугу лет для получения пенсии, оплачивать проезд по России к месту отдыха и предоставлять путёвки в санатории, принадлежащие МВД. Кроме того, сотрудники получат и другие социальные гарантии.
В 2018 году в Госавтоинспекции обещали зарплату новым сотрудникам от 36 тысяч рублей. Тогда новосибирцев позвали познакомиться с условиями службы в Центральный парк.
В МВД давно образовался системный кризис, связанный с нехваткой служащих. В марте полицейские сообщили, что на улицах Новосибирска стало больше преступлений из-за того, что основная часть патрульно-постовой службы занята семейно-бытовыми вызовами.
О нехватке сотрудников патрульно-постовой службы и участковых в управлении МВД по Новосибирску сообщали ещё в конце февраля. По словам полицейских, новых сотрудников пугают невысокие зарплаты и отсутствие служебного жилья, а рядовые сотрудники жалуются на отсутствие выходных и огромное количество бумажной работы.