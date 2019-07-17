«Всех желающих постараемся взять»: ГАИ объявила набор сотрудников с зарплатой от 35 тысяч

Госавтоинспекция по Новосибирску объявила о наборе сотрудников. В полицию зовут работать мужчин не старше 35 лет с образованием выше среднего и водительскими правами.

Как уточнили корреспонденту НГС в ГИБДД, от соискателей требуется наличие образования не ниже среднего общего, водительского удостоверения и отсутствие ограничений к военной службе.

«У нас сержантские должности от 35 тысяч и выше. Есть вакантные места. Навскидку, сколько мест, не предоставлю информацию — это отдел кадров наш может сказать. В принципе, всех желающих постараемся взять. Все достойные люди не останутся без работы», — уточнили в городском ГИБДД.