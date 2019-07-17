Мисс Железные лапки: потерянная кошечка-британка отморозила все лапы. Ей сделали новые

Кошку Дымку скоро выпишут — она уже освоилась бегать на новых лапках. Ей помогал знаменитый «железный» кот Рыжик. На фото Дымка с ветеринарным врачом ветклиники «БЭСТ» Алёной Ельцовой
Фото: Станислав Мальков
Врачи новосибирской ветеринарной клиники «БЭСТ» сделали титановые лапки кошке Дымке, которая лишилась собственных лап из-за морозов. Животное уже освоилось и даже бегает.
Кошка Дымка приехала в новосибирскую клинику из Новокузнецка — вместе с хозяйкой и ветеринаром, который лечил её в родном городе. Как рассказал корреспонденту НГС ветеринарный врач клиники «БЭСТ» Сергей Горшков, кошке британской породы примерно 4 года, она потеряла лапки довольно давно — отморозила их, когда убежала из дома прежнего хозяина. Также из-за холодов Дымка лишилась хвоста и ушей.
«Скорее всего, две ситуации. Либо она убежала, либо она выпала из окна. Обморожение лап у животных, к сожалению, в Сибири очень актуально. За сезон у нас бывает до 5–7 кошек с такой проблемой, когда морозы начинаются, <…> из тех, кто доживает. Носы отмораживают часто, ушки и лапы», — объяснил новосибирский ветеринар.
Новая хозяйка обратилась сначала к ветеринарам в Новокузнецке — там они заживляли лапы, затем связались с «БЭСТ», у которой есть опыт в протезировании. Кошке сделали томографию и начали подготовку к операции.
«Несколько месяцев мы готовились — изготавливали импланты, протезы, всё планировали тщательно, потому что это такая одна из самых сложных ситуаций — когда нет четырёх лапок», — отметил Сергей Горшков.
Сначала кошке поставили титановые протезы на передние лапы, через три недели — на задние. С момента последней операции прошло также три недели, и Дымка уже полноценно двигается и даже научилась быстро бегать.
Дымка подружилась с живущим в клинике котом Рыжиком, который тоже лишился лап из-за морозов, и даже спит в его домике. Кот, также известный как Рыжий, стал популярным в этом году — животное, пострадавшее из-за 40-градусных морозов, подобрали на улице зоозащитники. Рыжик отморозил четыре лапы и кончики ушей и хвоста — врачи дали животному шанс на прогулки, установив ему титановые лапки.
Ветеринары часто делают операции, по сложности не уступающие «человеческим» — в какой-то степени им даже сложнее приходится, ведь их пациенты не могут сказать, что у них болит. НГС записал правила жизни трёх брутальных ветеринаров. Они рассказали, почему не будут усыплять животное по прихоти хозяина, и поделились историями о страшных народных методах лечения котов (например, водкой).