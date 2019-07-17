Мисс Железные лапки: потерянная кошечка-британка отморозила все лапы. Ей сделали новые

Кошка Дымка приехала в новосибирскую клинику из Новокузнецка — вместе с хозяйкой и ветеринаром, который лечил её в родном городе. Как рассказал корреспонденту НГС ветеринарный врач клиники «БЭСТ» Сергей Горшков, кошке британской породы примерно 4 года, она потеряла лапки довольно давно — отморозила их, когда убежала из дома прежнего хозяина. Также из-за холодов Дымка лишилась хвоста и ушей.

Врачи новосибирской ветеринарной клиники «БЭСТ» сделали титановые лапки кошке Дымке, которая лишилась собственных лап из-за морозов. Животное уже освоилось и даже бегает.

«Скорее всего, две ситуации. Либо она убежала, либо она выпала из окна. Обморожение лап у животных, к сожалению, в Сибири очень актуально. За сезон у нас бывает до 5–7 кошек с такой проблемой, когда морозы начинаются, <…> из тех, кто доживает. Носы отмораживают часто, ушки и лапы», — объяснил новосибирский ветеринар.

Новая хозяйка обратилась сначала к ветеринарам в Новокузнецке — там они заживляли лапы, затем связались с «БЭСТ», у которой есть опыт в протезировании. Кошке сделали томографию и начали подготовку к операции.



«Несколько месяцев мы готовились — изготавливали импланты, протезы, всё планировали тщательно, потому что это такая одна из самых сложных ситуаций — когда нет четырёх лапок», — отметил Сергей Горшков.



Сначала кошке поставили титановые протезы на передние лапы, через три недели — на задние. С момента последней операции прошло также три недели, и Дымка уже полноценно двигается и даже научилась быстро бегать.

