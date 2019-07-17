17 июля среда
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 62.81
eur 70.68
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 62.81
eur 70.68

Все новости

Все новости
Милота
Истории

Мисс Железные лапки: потерянная кошечка-британка отморозила все лапы. Ей сделали новые

Кошка Дымка выпала из окна и лишилась всех лап, ушей и хвоста

Поделиться

2 002
13 Обсудить

Кошку Дымку скоро выпишут — она уже освоилась бегать на новых лапках. Ей помогал знаменитый «железный» кот Рыжик. На фото Дымка с ветеринарным врачом ветклиники «БЭСТ» Алёной Ельцовой 

Фото: Станислав Мальков

Врачи новосибирской ветеринарной клиники «БЭСТ» сделали титановые лапки кошке Дымке, которая лишилась собственных лап из-за морозов. Животное уже освоилось и даже бегает.

Кошка Дымка приехала в новосибирскую клинику из Новокузнецка — вместе с хозяйкой и ветеринаром, который лечил её в родном городе. Как рассказал корреспонденту НГС ветеринарный врач клиники «БЭСТ» Сергей Горшков, кошке британской породы примерно 4 года, она потеряла лапки довольно давно — отморозила их, когда убежала из дома прежнего хозяина. Также из-за холодов Дымка лишилась хвоста и ушей.

«Скорее всего, две ситуации. Либо она убежала, либо она выпала из окна. Обморожение лап у животных, к сожалению, в Сибири очень актуально. За сезон у нас бывает до 5–7 кошек с такой проблемой, когда морозы начинаются, <…> из тех, кто доживает. Носы отмораживают часто, ушки и лапы», — объяснил новосибирский ветеринар.

Новая хозяйка обратилась сначала к ветеринарам в Новокузнецке — там они заживляли лапы, затем связались с «БЭСТ», у которой есть опыт в протезировании. Кошке сделали томографию и начали подготовку к операции.

«Несколько месяцев мы готовились — изготавливали импланты, протезы, всё планировали тщательно, потому что это такая одна из самых сложных ситуаций — когда нет четырёх лапок», — отметил Сергей Горшков.

Сначала кошке поставили титановые протезы на передние лапы, через три недели — на задние. С момента последней операции прошло также три недели, и Дымка уже полноценно двигается и даже научилась быстро бегать.

Дымка подружилась с живущим в клинике котом Рыжиком, который тоже лишился лап из-за морозов, и даже спит в его домике. Кот, также известный как Рыжий, стал популярным в этом году — животное, пострадавшее из-за 40-градусных морозов, подобрали на улице зоозащитники. Рыжик отморозил четыре лапы и кончики ушей и хвоста — врачи дали животному шанс на прогулки, установив ему титановые лапки.

Ветеринары часто делают операции, по сложности не уступающие «человеческим» — в какой-то степени им даже сложнее приходится, ведь их пациенты не могут сказать, что у них болит. НГС записал правила жизни трёх брутальных ветеринаров. Они рассказали, почему не будут усыплять животное по прихоти хозяина, и поделились историями о страшных народных методах лечения котов (например, водкой).

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ветеринарная помощькотикипротезирование

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (13)

17 июл 2019 в 14:00

Позитивная реклама клиники бэст

NOK
17 июл 2019 в 14:04

Уважение таким людям!

Фото пользователя
17 июл 2019 в 14:00

Врач симпатичная.