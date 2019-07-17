Разбиты лапы, стёрты подушечки: брошенный хозяевами бульмастиф два дня шёл по тайге домой

В Новосибирск везут бульмастифа Манору — до этого она два с половиной дня шла по тайге до Красноярска. Собака пыталась вернуться к хозяевам, которые от неё отказались. Бульмастиф, которую по документам зовут Экселент лайон Манора, родилась около года назад в новосибирском питомнике бульмастифов. Полгода назад для неё нашлись хозяева в Красноярске. Собака переехала в другой город, но в этом июле животное оказалось хозяевам ненужным — и они решили вернуть Манору обратно. «Я никогда не отказываюсь от своих щенков и при устройстве своих собак, когда покупается собака, оговаривается, что владельцы должны сообщить об этом мне — что собака им не нужна. Дошла до меня информация, что собака им не нужна. Я, естественно, им позвонила и спросила, причина у них какая — они сказали — аллергия», — рассказала корреспонденту НГС владелица питомника бульмастифов «Экселент лайон» Алла Морозова.

Хозяева Мары сказали Алле, что даже делали тесты, которые указали, что аллергия на собаку у матери семейства. При этом в семье есть ребёнок, который очень расстроился из-за того, что питомца придётся отдать. Алла Морозова договорилась с проводниками поезда, чтобы собаку отправили по железной дороге. На вокзал в Красноярске 13 июля её привезли бывшие хозяева.

Собаку посадили на поезд в Красноярске, на одной из станций она сбежала Фото: Алла Морозова

На полпути до Ачинска поезд с собакой сделал остановку на перегоне. Проводники вышли в тамбур, чтобы дать сигнал на остановке, а собаку в это время закрыли в коридоре. «Там дверь открывается ручкой вниз — собака прыгнула на дверь, ударила лапой по ручке и чуть не выкинула проводника — она пулей выскочила. У собаки была паническая атака, она напугалась — её же хозяева привели, потом они куда-то делись. Шум поездов — ей страшно, она начала метаться. Это метание продолжалось около часа, и тут такая случайность: открывается дверь, дверь открыта на улицу, она прыгает в ночь, в тайгу», — говорит Алла Морозова. На призыв проводников собака не вернулась, а поезд тронулся через несколько минут. Проводник сообщил красноярским владельцам, что собака исчезла, затем они позвонили Алле и рассказали, что Мару сбежала.

«Самое главное, что меня возмутило — владельцы не возмутились — ну потерялась и потерялась. Вот такой их был ответ. <...> Отдали собаку — у них груз вообще слетел. Как аллергия могла подавить любовь к собаке, которая их любила, жила у них полгода?» — возмущается Алла. На следующий день владелица питомника попросила бывших хозяев поездить по ближайшим железнодорожным станциям, расклеить объявления о пропаже, но они отказались. Сама Алла cтала размещать объявления о пропаже в соцсетях. «Через двое с половиной суток она пришла в промзону Красноярска. То есть двое с половиной суток она шла, ни медведи её не съели, ни волки не загрызли. В промзоне её нашли девочки-волонтёры», — рассказала Алла Морозова. Девочки-волонтёры разместили также информацию в соцсетях о том, что нашлась собака — и после этого Алле позвонили. Алла нашла зоогостиницу в Красноярске и договорилась, что собаку перевезут туда.

Собаку поместили на время в зоогостиницу

Собака сильно устала, она хромает, у неё разбиты лапы, стёрты подушечки, морда также разбита — Мару упала с насыпи, рассказала о состоянии собаки Алла.



После долгого путешествия собака была измучена Фото: Алла Морозова

Мару повезло — одновременно с ней в Красноярске оказалась подруга Аллы Морозовой, она перехватила собаку и на своей машине сейчас везёт в Новосибирск. Сегодня утром они проезжали Мариинск.

Пока Мару не забрала подруга Аллы Морозовой, она была в зоогостинице Фото: Алла Морозова

Сегодня утром бульмастиф проезжал Мариинск Фото: Алла Морозова