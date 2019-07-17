5 дней сидела с детьми подруги: муж пропавшей Натальи Овчинниковой рассказал, как её нашли

Утром 17 июля волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о благополучном завершении поисков 30-летней Натальи Овчинниковой, которая пропала 11 июля в Ленинском районе Новосибирска.

Как рассказал муж Натальи, всё это время его супруга была у подруги, которая попросила её посидеть с детьми на время своего отъезда.

«Она была у подруги. Подруга уезжала в деревню и попросила жену посидеть с детьми. Жена просила её предупредить меня, но я как раз в этот момент бегал искал жену. Она не передала нам это и, чтобы не опоздать на электричку, ушла. <…> В итоге она же [подруга жены] и увидела сообщение, что я ищу жену. Мы пришли к ней, я забрал жену», — рассказал супруг пропавшей сибирячки Виталий.