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5 дней сидела с детьми подруги: муж пропавшей Натальи Овчинниковой рассказал, как её нашли

Сибирячки не было дома 5 дней — выяснилось, что её мужа забыла предупредить подруга пропавшей

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Наталья Овчинникова пропала 11 июля. Сначала муж пытался найти её своими силами, а потом обратился в полицию и к волонтёрам

Фото: vk.com, googlemaps

Утром 17 июля волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о благополучном завершении поисков 30-летней Натальи Овчинниковой, которая пропала 11 июля в Ленинском районе Новосибирска.

Как рассказал муж Натальи, всё это время его супруга была у подруги, которая попросила её посидеть с детьми на время своего отъезда.

«Она была у подруги. Подруга уезжала в деревню и попросила жену посидеть с детьми. Жена просила её предупредить меня, но я как раз в этот момент бегал искал жену. Она не передала нам это и, чтобы не опоздать на электричку, ушла. <…> В итоге она же [подруга жены] и увидела сообщение, что я ищу жену. Мы пришли к ней, я забрал жену», — рассказал супруг пропавшей сибирячки Виталий.

По его словам, Наталья не могла выйти на связь, потому что телефон остался дома, а у подруги нет выхода в интернет.

Накануне Виталий рассказывал, что обычно его жена не уходит из дома надолго. В день исчезновения она оставила в квартире телефон и ключи, взяв с собой только паспорт. О том, что сибирячка ушла из дома, Виталию рассказал их сын.

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КОММЕНТАРИИ (47)

17 июл 2019 в 13:43

Какой же бред вся эта история...

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17 июл 2019 в 13:44

Лапшу скинь с ушей, отмазка, при чем нелепая, гони ее в шею, могла бы тогда и сына с собой взять, гулена

17 июл 2019 в 13:43

По три десятка лет каждому, детей несколько, а мозги на уровне подростков.