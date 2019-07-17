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Мой дом

В «Ярче!» обещали прекратить разгрузку по ночам после публикации на НГС

Их грузовики мешали жителям дома на Станиславского, которые завалили магазин жалобами

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По словам жильцов, грузовики магазина каждый день загораживали вход в подъезд и шумно разгружались по ночам

Фото: читатель НГС Михаил Д.

Житель Ленинского района Новосибирска пожаловался на супермаркет «Ярче!», грузовики которого загораживают вход в подъезд, — после жалобы в НГС магазин обещал исправиться. 

«Вчера состоялась моя встреча с представителями "Ярче!". Ключевые требования они пообещали выполнить: порядок на территории, разгрузка только днём и с небольшого грузовика. Кроме того, по их словам, они такие старые магазины постепенно реконструируют, и этот магазин уже стоит в плане на реконструкцию», — рассказал житель дома на улице Станиславского, 12 Михаил Д.

В компании «Камелот-А», которая управляет сетью супермаркетов «Ярче!», подтвердить или опровергнуть информацию о встрече с жильцами не смогли. «На данный момент идёт проверка Роспотребнадзора. Во время проверки комментарии не даём», — пояснили корреспонденту НГС.

По словам Михаила, служебный вход в супермаркет располагается в паре метров от подъездной двери, из-за чего грузовики, которые приезжают с товаром, часто перегораживают проход в дом. Кроме того, жителям мешали ночные разгрузки и большие фуры. В сети супермаркетов «Ярче!» с жалобами жильцов не согласились —  по словам представителей сети, все «разгрузо-погрузочные работы происходят в надлежащее время и надлежащим образом». 

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Ярче!улица Станиславского

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КОММЕНТАРИИ (12)

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17 июл 2019 в 15:07

Как минимум две трети магазинов можно смело разгонять. У нас вон совсем недавно открыли магазин ярче, вход в который находится в одном тамбуре с входом в марию ра. Кроме них в паре сотне метров находятся две пятерочки и одна монетка. И это не считая нескольких мелких продуктовых магазинов. Зачем и кому все это надо?

Киви
17 июл 2019 в 14:58

На авиастроителей 14 ужасно тесный магазин, и при этом узкие проходы заставлены товаром.
Как они проверки пожарной безопасности проходят остаётся только догадываться

Фото пользователя
17 июл 2019 в 14:53

Не покупали бы там ничего. Жесть же Мария ра.