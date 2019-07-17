В «Ярче!» обещали прекратить разгрузку по ночам после публикации на НГС

«Вчера состоялась моя встреча с представителями "Ярче!". Ключевые требования они пообещали выполнить: порядок на территории, разгрузка только днём и с небольшого грузовика. Кроме того, по их словам, они такие старые магазины постепенно реконструируют, и этот магазин уже стоит в плане на реконструкцию», — рассказал житель дома на улице Станиславского, 12 Михаил Д.

Житель Ленинского района Новосибирска пожаловался на супермаркет «Ярче!», грузовики которого загораживают вход в подъезд, — после жалобы в НГС магазин обещал исправиться.

В компании «Камелот-А», которая управляет сетью супермаркетов «Ярче!», подтвердить или опровергнуть информацию о встрече с жильцами не смогли. «На данный момент идёт проверка Роспотребнадзора. Во время проверки комментарии не даём», — пояснили корреспонденту НГС.

По словам Михаила, служебный вход в супермаркет располагается в паре метров от подъездной двери, из-за чего грузовики, которые приезжают с товаром, часто перегораживают проход в дом. Кроме того, жителям мешали ночные разгрузки и большие фуры. В сети супермаркетов «Ярче!» с жалобами жильцов не согласились — по словам представителей сети, все «разгрузо-погрузочные работы происходят в надлежащее время и надлежащим образом».