Новосибирск попал в мировой рейтинг самых дорогих городов

Рейтинг стоимости жизни включает данные о ценах на продукты, ценах в ресторанах, стоимости аренды жилья и данные о местной покупательной способности населения. Особенность этого рейтинга в том, что по каждому показателю город сравнивается с Нью-Йорком. То есть если в графе, например, стоимости аренды жилья стоит 30, это значит, что аренда квартиры будет стоить в среднем 30% от средней нью-йоркской.

Аналитическое агентство Numbeo опубликовало глобальный рейтинг стоимости жизни, в который вошли почти 400 городов мира. Новосибирск оказался местом весьма недорогим.

Первая пятёрка самых дорогих для жизни городов вся расположена в Швейцарии (это Базель, Цюрих, Лозанна, Женева и Берн). Самый дорогой российский город (Москва) оказался лишь на 221-м месте.



Новосибирск в общем зачёте занял 294-е место, опередив такие города как Тбилиси (348-е место), Киев (320-е место) и Минск (318-е место).



По стоимости аренды (11,9) жилья Новосибирск не смог попасть даже в первые 377 городов (то есть место его определить невозможно), зато достаточно высоко поднялся по показателю стоимости продуктов (31,5: 271-е место) и стоимости похода в ресторан (30,9; 281-е место). А вот по потребительской способности наш город занял лишь 307-е место.



Замыкают рейтинг Каракас (Венесуэла) и Пномпень (Камбоджа). Из стран бывшего СССР самая низкая стоимость жизни оказалась в Бишкеке (Киргизия).

В конце июня аналитики агентства «Автостат» также провели исследование и назвали города России, которые больше всего загружены автомобилями. По данным экспертов, Новосибирск расположился в этом рейтинге на четвёртом месте — в столице Сибири зарегистрировано 445 тысяч машин.

