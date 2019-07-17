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Город

Новосибирск попал в мировой рейтинг самых дорогих городов

В общем зачёте он занял 294-е место

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Покупательная способность новосибирцев не позволила Новосибирску пробиться в первые 300 городов мира

Фото: Стас Соколов / НГС

Аналитическое агентство Numbeo опубликовало глобальный рейтинг стоимости жизни, в который вошли почти 400 городов мира. Новосибирск оказался местом весьма недорогим.

Рейтинг стоимости жизни включает данные о ценах на продукты, ценах в ресторанах, стоимости аренды жилья и данные о местной покупательной способности населения. Особенность этого рейтинга в том, что по каждому показателю город сравнивается с Нью-Йорком. То есть если в графе, например, стоимости аренды жилья стоит 30, это значит, что аренда квартиры будет стоить в среднем 30% от средней нью-йоркской.

Первая пятёрка самых дорогих для жизни городов вся расположена в Швейцарии (это Базель, Цюрих, Лозанна, Женева и Берн). Самый дорогой российский город (Москва) оказался лишь на 221-м месте.

Новосибирск в общем зачёте занял 294-е место, опередив такие города как Тбилиси (348-е место), Киев (320-е место) и Минск (318-е место).

По стоимости аренды (11,9) жилья Новосибирск не смог попасть даже в первые 377 городов (то есть место его определить невозможно), зато достаточно высоко поднялся по показателю стоимости продуктов (31,5: 271-е место) и стоимости похода в ресторан (30,9; 281-е место). А вот по потребительской способности наш город занял лишь 307-е место.

Замыкают рейтинг Каракас (Венесуэла) и Пномпень (Камбоджа). Из стран бывшего СССР самая низкая стоимость жизни оказалась в Бишкеке (Киргизия). 

В конце июня аналитики агентства «Автостат» также провели исследование и назвали города России, которые больше всего загружены автомобилями. По данным экспертов, Новосибирск расположился в этом рейтинге на четвёртом месте — в столице Сибири зарегистрировано 445 тысяч машин. 

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КОММЕНТАРИИ (22)

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17 июл 2019 в 13:58

Я всегда и везде писал, что Новосибирск - лучший город на планете для жизни.
1. Большой.
2. Недорогой
3. С хорошей транспортной доступностью
4. В окружении лесов.
5. На большой реке
6. Молодой
7. Развивающийся
8. Много учебных заведений
9. Много культурных заведений
10. Всегда можно найти работу
11. Много магазинов.

Да! Самое главное.
Все эти прелести Новосибирска могут понять и оценить только те, кто в нем родился и очень давно живет.
Те, кто сюда приехал недавно - это не поймут никогда.
Поскольку что бы научиться жить в Новосибирске (как и в любом большом городе мира) нужно время.

Худой
17 июл 2019 в 13:46

А зарплаты на каком месте,
по сравнению с Нью-Йорком?
Тоже в рейтинг не поместились? )

Вовчик1955
17 июл 2019 в 13:31

Мы, новосибирцы, люди богатые, живём шикарно