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Криминал

«Проснулся — собака пропала»: у новосибирца украли хаски — он готов заплатить 25 тысяч за помощь

Хозяин уверен, что его пса украли, пока он спал

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В ночь исчезновения собака была вместе с хозяином на работе

Фото: Станислав Максютин

В Новосибирске пропала собака породы хаски — хозяин уверен, что пса украли, пока он спал.

Пропавшего пса зовут Аксель, а за его возвращение хозяин готов заплатить 25 тысяч рублей.

«Это в марте произошло. Я работал на стройке, в охране. Собака находилась со мной. Я работал вахтовым методом, и пёс был со мной. Его подкармливала женщина: она приносила ему мясо, кости, какую-то еду. Собака сидела на привязи и не могла убежать. Цепь была большая. Я уснул, а когда утром проснулся — увидел, что цепь лежит. Ошейник просто от неё отстегнули. Собака пропала с ошейником», — рассказал НГС хозяин пропавшей собаки Станислав Максютин.

Мужчина рассказал, что не писал заявление в полицию, понадеявшись найти собаку своими силами. Согласно объявлению, под левой лапой у Акселя есть клеймо с латинскими буквами DNL. На вид псу около трёх лет, а на носу маленькое белое пятно. 

Породистые псы в Новосибирске пропадают довольно часто. В январе житель Новосибирской области украл огромного тибетского мастифа со двора частного дома в Дзержинском районе и требовал выкуп 100 тысяч рублей. Похититель держал собаку в багажнике и прятал у родственников — спустя почти неделю мастифу удалось сбежать. После испуганного пса заметил охотник в лесу недалеко от села Ташара — вместе с односельчанами он помог хозяйке вернуть собаку домой.

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КОММЕНТАРИИ (20)

789456
17 июл 2019 в 12:30

Работал в охране - спал, украли собаку! Оборжаца можно!

color
17 июл 2019 в 12:38

А это не та защитница, кто собак у бабушек с улицы отбирает а потом видосы с ними снимает?

17 июл 2019 в 12:40

Хаски на цепь посадить это додуматься надо. Это ездовая собака, а не сторож, она бегать должна.