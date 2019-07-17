«Проснулся — собака пропала»: у новосибирца украли хаски — он готов заплатить 25 тысяч за помощь

«Это в марте произошло. Я работал на стройке, в охране. Собака находилась со мной. Я работал вахтовым методом, и пёс был со мной. Его подкармливала женщина: она приносила ему мясо, кости, какую-то еду. Собака сидела на привязи и не могла убежать. Цепь была большая. Я уснул, а когда утром проснулся — увидел, что цепь лежит. Ошейник просто от неё отстегнули. Собака пропала с ошейником», — рассказал НГС хозяин пропавшей собаки Станислав Максютин.

Мужчина рассказал, что не писал заявление в полицию, понадеявшись найти собаку своими силами. Согласно объявлению, под левой лапой у Акселя есть клеймо с латинскими буквами DNL. На вид псу около трёх лет, а на носу маленькое белое пятно.

Породистые псы в Новосибирске пропадают довольно часто. В январе житель Новосибирской области украл огромного тибетского мастифа со двора частного дома в Дзержинском районе и требовал выкуп 100 тысяч рублей. Похититель держал собаку в багажнике и прятал у родственников — спустя почти неделю мастифу удалось сбежать. После испуганного пса заметил охотник в лесу недалеко от села Ташара — вместе с односельчанами он помог хозяйке вернуть собаку домой.

