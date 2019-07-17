Дождь не помеха: на улице Кропоткина сняли уборочную технику, которая чистила улицу во время ливня

Работающую машину заметили около 23 часов
Фото: Анна Трипольская-Эрдман
Накануне в Новосибирске во время проливного дождя на улице Кропоткина уборочная машина привлекла внимание жителей своей работой — она чистила дорогу во время ливня.
«Вчера, 16 июля, на улице Кропоткина рядом с Кропоткинскими банями уборочная машина «чистила» дорогу щётками во время сильного ливня. Одна щётка шла по грунтовой обочине, вторая по мутному потоку воды, образовавшемуся из-за нерабочей ливневой канализации. Что это за безобразие? Кто оплачивает этот сизифов труд?» — сообщила в редакцию НГС читательница Анна Трипольская-Эрман.
Она уточнила, что заметила машину около 23 часов вечера, когда возвращалась домой.
Начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк заявил корреспонденту НГС, что всё нормально.
«Действия водителя были правильными, уборка дорожной сети осуществляется в любое время года, в любых погодных условиях. Ливень, который был, не мешал водителю собирать грязь в прилотковой части, а скорее способствовал отмыванию лотка. И физическое воздействие щёток на лотковую часть совместно с ливнем производило только положительный эффект», — прокомментировал Юрий Сердюк.
Вчера вечером НГС в режиме онлайн рассказывал, как город переживает ливень — читатели присылали в редакцию фотографии и видео потопа (проверьте, может там есть фото лужи из вашего двора!).