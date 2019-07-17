17 июля среда
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 62.81
eur 70.68
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 62.81
eur 70.68

Все новости

Все новости
Город

Дождь не помеха: на улице Кропоткина сняли уборочную технику, которая чистила улицу во время ливня

Чиновники заявили, что это нормально, а ливень только помогал отмыть дорогу

Поделиться

2 678
26 Обсудить

Работающую машину заметили около 23 часов

Фото: Анна Трипольская-Эрдман

Накануне в Новосибирске во время проливного дождя на улице Кропоткина уборочная машина привлекла внимание жителей своей работой — она чистила дорогу во время ливня.

«Вчера, 16 июля, на улице Кропоткина рядом с Кропоткинскими банями уборочная машина «чистила» дорогу щётками во время сильного ливня. Одна щётка шла по грунтовой обочине, вторая по мутному потоку воды, образовавшемуся из-за нерабочей ливневой канализации. Что это за безобразие? Кто оплачивает этот сизифов труд?» — сообщила в редакцию НГС читательница Анна Трипольская-Эрман.

Она уточнила, что заметила машину около 23 часов вечера, когда возвращалась домой.

Начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк заявил корреспонденту НГС, что всё нормально.

«Действия водителя были правильными, уборка дорожной сети осуществляется в любое время года, в любых погодных условиях. Ливень, который был, не мешал водителю собирать грязь в прилотковой части, а скорее способствовал отмыванию лотка. И физическое воздействие щёток на лотковую часть совместно с ливнем производило только положительный эффект», — прокомментировал Юрий Сердюк.

Вчера вечером НГС в режиме онлайн рассказывал, как город переживает ливень — читатели присылали в редакцию фотографии и видео потопа (проверьте, может там есть фото лужи из вашего двора!).

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

сильный дождь

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (26)

Яковлева
17 июл 2019 в 12:13

Размазать мокрую грязь по дороге, это не значит убрать её. Неужели такие простые вещи не ясны им.

Философ
17 июл 2019 в 12:12

Спасибо мэрии за «заботу». Когда эти лужи высохнут, точнее если высохнут, посмотрим как чисто в городе.

Даккар
17 июл 2019 в 12:11

Здесь вопрос не пользы, а освоения денег.
Бывают ситуации когда поливалки с первыми морозами наверстывают план.