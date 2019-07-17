Дождь не помеха: на улице Кропоткина сняли уборочную технику, которая чистила улицу во время ливня

Накануне в Новосибирске во время проливного дождя на улице Кропоткина уборочная машина привлекла внимание жителей своей работой — она чистила дорогу во время ливня.

«Вчера, 16 июля, на улице Кропоткина рядом с Кропоткинскими банями уборочная машина «чистила» дорогу щётками во время сильного ливня. Одна щётка шла по грунтовой обочине, вторая по мутному потоку воды, образовавшемуся из-за нерабочей ливневой канализации. Что это за безобразие? Кто оплачивает этот сизифов труд?» — сообщила в редакцию НГС читательница Анна Трипольская-Эрман.