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Дороги и транспорт

На трассе под Новосибирском появился муляж патрульной машины с надписью «Милиция»

Деревянный макет водители заметили на обочине Чуйского тракта

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В ГИБДД рассказали, что муляж простоял недолго. Это была пробная установка

Фото: Сергей Лещенко

Утром 17 июля на трассе под Новосибирском водители заметили фанерный макет патрульной машины — деревянный муляж с надписью «Милиция» установили на обочине Чуйского тракта.

Как рассказал корреспонденту НГС очевидец Сергей Лещенко, макет появился на участке трассы Р-256 между Бердском и Искитимом.

«На момент фотографии его только монтировали. Водители, которым бояться нечего, никак не реагируют. Вообще такие фанерки я давно не встречал. Самое интересное, что на борту данной фанеры написано «Милиция», а не «Полиция». Видно, с забытых складов откопали», — рассказал Сергей Лещенко в переписке с корреспондентом НГС в соцсети «ВКонтакте».

В областном управлении Госавтоинспекции рассказали, что макет устанавливали временно, чтобы посмотреть, как использовать муляж.

«Установку макета производили сотрудники полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. Это была пробная установка макета, не в целях использования его для профилактики ДТП, а опробация. Проверяли пригодность его конструкции для работы. Поэтому макет старый был с надписью "Милиция"», — сообщила корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.

По её словам, в ближайшее время ГИБДД начнёт применять подобные муляжи более активно. Их будут устанавливать в местах концентрации ДТП, а также на тех участках дороги, где водителям нужно быть внимательными.


Недавно на трассе Р-254 в Новосибирской области Госавтоинспекция запустила в небо аэростат, который с помощью камер выслеживает нарушителей.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Водитель
17 июл 2019 в 11:32

Пока такие крохотные штрафы я плевть хотел на все эти препятспвия и пугалки. Мне по карману оплачивать все их жалкие поборы.

Леха
17 июл 2019 в 11:29

Как не странно - помогает.....

Даккар
17 июл 2019 в 11:29

Везде одна бутафория.
Вот еще бы штрафы такие же были!