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Город

Последствия ливня: в тысячах домов погас свет, в десятках — протекли крыши

Без электричества в городе остаются больше 300 домов

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На Сухом Логу вчера вечером не работали светофор, фонари и в нескольких домах не было света 

Фото: читатель НГС

В мэрии Новосибирска рассказали о последствиях ливня, который накрыл город вечером во вторник, 16 июля: в городе отключилось электричество в шести районах и затопило подвал в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

«По информации единой дежурно-диспетчерской службы, после ливня вечером 16 июля стали поступать многочисленные обращения жителей об отключении электроэнергии и протекании кровель. Городские службы оперативно устраняют последствия. Осталось восстановить работу одной подстанции в Заельцовском районе», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В мэрии уточнили, что накануне вечером без электричества остались 39 домов в Калининском районе (на улицах Богдана Хмельницкого, Александра Невского, Народной), 466 домов в Заельцовском районе (на улицах Аэропорт, Бестужева, Радищева, Пестеля, Гастелло, Ботанической), 1077 домов в Ленинском районе (на Степной, Филатова, Халтурина, Забалуева, Фасадной, Связистов, в переулке Танкистов), 387 домов в Советском районе (на улицах Ивлева, Слюдянка, Штормовой), 9 домов в Дзержинском районе (на улице Гоголя и проспекте Дзержинского) и 10 домов в Октябрьском районе (на Ключ-Камышенском плато).

«Всего под отключение попало 2154 объекта. Все объекты, за исключением 316 на улицах Аэропорт, Гастелло и Ботанической, специалисты филиала "Новосибирские городские электрические сети" (подразделение АО "РЭС") подключили. На распределительной подстанции 50, которая питает 316 оставшихся объектов, работы продлены до 14:00 <...> 17 июля», — сообщили в мэрии.

Также, по данным чиновников, вчера в городе протекло 19 кровель и затопило подвал социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Виктория».

Вчера вечером НГС в режиме онлайн рассказывал, как город переживает ливень — читатели присылали в редакцию фотографии и видео потопа.

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КОММЕНТАРИИ (15)

Норма
17 июл 2019 в 11:11

Снова коварная природа, устроили заговор, против нашей бедной Мэрии?

Слышали
17 июл 2019 в 11:06

Этот город ни к чему не готов: ни к снегу, ни к дождю, ни к жаре, ни к морозам.
Прям наказание какое-то жить здесь.

Строитель
17 июл 2019 в 11:06

Посеялся от души. Почему люди не строят себе нормальные дома?