Изгнание из рая: на золоотвале ТЭЦ-5 с невероятно голубой водой начали ловить посетителей

В среду, 17 июля, в Сибирской генерирующей компании сообщили, что с территории «отравленных Мальдив» вывели больше 200 человек. 12 июля на территории золоотвала ТЭЦ-5 установили пост охраны и увеличили количество камер видеонаблюдения — это сделали из-за участившихся случаев проникновения людей на «отравленные Мальдивы». «Наши охранники предлагают людям покинуть территорию золоотвала. Люди реагируют на просьбы покинуть территорию золоотвала спокойно и доброжелательно. Конфликтных ситуаций не возникало. <…> Забора там вообще нет, по техническим требованиям он не обязателен. Там есть шлагбаум для транспорта, но пешеходам запретить никак не получается», — рассказали в пресс-службе СГК. В энергокомпании в очередной раз сообщили, что золоотвал ТЭЦ-5 работает в рамках норм природоохранного законодательства, вода и воздух над ним не токсичны. Но территория «сибирских Мальдив» — это опасная промышленная зона, находиться на которой посторонним запрещено. Мировую славу золоотвал за ТЭЦ-5 получил благодаря репортажу на НГС: мы съездили туда и опубликовали фото невероятно голубого озера (советуем их пересмотреть, это и правда красиво) .

Из-за всплеска интереса к золоотвалу ТЭЦ-5 СГК пришлось установить пост охраны, который работает круглосуточно.



В начале июня компания СГК предупреждала, что золоотвал — это не место для отдыха, а промышленная зона, куда запрещено ходить посторонним.



«Вода в золоотвале не питьевая, а техническая, то есть содержит растворённые соли кальция и других оксидов металлов, а также высокий рН. Эту воду используют только для транспортировки золы. Контакт кожи с такой водой может привести к местным аллергическим реакциям из-за большой минерализации», — предупреждали в СГК.



16 июля стало известно, что новосибирец Алексей Черенков искупался в водах золоотвала ТЭЦ-5 — по его словам, во время заплыва он не чувствовал ни боли, ни жжения от воды, однако спустя несколько часов кожа ног покрылась красными пятнами.



Кроме того, накануне новосибирская прокуратура заявила, что собирается провести проверку на золоотвале: поводом для неё послужили многочисленные публикации о золоотвале ТЭЦ-5 в СМИ.

