Автомобили массово потеряли госномера в глубокой луже Академгородка во время ливня

Лужа, в которой автомобилисты потеряли госномера, разлилась на Российской, 21
Фото: Авто-Академ
Во время сильного дождя, который накануне несколько часов лил в Новосибирске, автомобили в Академгородке массово потеряли госномера в глубокой луже.
Информация о найденных в луже номерах поступила на WhatsApp Авто-Академ.
«Вчера только в одной луже на улице Российской более 20 номеров нашли», — рассказали корреспонденту НГС в Авто-Академе.
Там также предположили, что люди, которые нашли номера, оставили их недалеко от места происшествия.
Вчера вечером НГС рассказывал, как город переживал ливень — читатели присылали в редакцию фотографии и видео потопа.