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Автомобили массово потеряли госномера в глубокой луже Академгородка во время ливня

Огромная лужа вчера разлилась на Российской

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Лужа, в которой автомобилисты потеряли госномера, разлилась на Российской, 21

Фото: Авто-Академ

Во время сильного дождя, который накануне несколько часов лил в Новосибирске, автомобили в Академгородке массово потеряли госномера в глубокой луже.

Информация о найденных в луже номерах поступила на  WhatsApp Авто-Академ.

«Вчера только в одной луже на улице Российской более 20 номеров нашли», — рассказали корреспонденту НГС в Авто-Академе.

Там также предположили, что люди, которые нашли номера, оставили их недалеко от места происшествия.

Ливень заливал город несколько часов

Ливень заливал город несколько часов

На Российской нашли два десятка госномеров

На Российской нашли два десятка госномеров

Информация о номерах появилась в&nbsp;&nbsp;WhatsApp Авто-Академ

Информация о номерах появилась в  WhatsApp Авто-Академ

Вчера вечером НГС рассказывал, как город переживал ливень — читатели присылали в редакцию фотографии и видео потопа.

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КОММЕНТАРИИ (25)

17 июл 2019 в 10:16

Интересно, как можно птерять нумер просто от проезда в луже?
Он же винтами прикручен к рамке, а рамка винтами к бамперу
На канцелярский клей их кто-то клеит что ли?

Фото пользователя
17 июл 2019 в 10:18

На «соплях» болтались, вот и потерялись..Да, кадры прям как из фильма «Послезавтра»-начало конца,а ещё предстоят трое суток грозами и ливнями.

Фото пользователя
17 июл 2019 в 10:21

Потому что массово никто не следит за своими вёдрами.