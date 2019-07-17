Автомобили массово потеряли госномера в глубокой луже Академгородка во время ливня

Во время сильного дождя, который накануне несколько часов лил в Новосибирске, автомобили в Академгородке массово потеряли госномера в глубокой луже.

Информация о найденных в луже номерах поступила на WhatsApp Авто-Академ.

«Вчера только в одной луже на улице Российской более 20 номеров нашли», — рассказали корреспонденту НГС в Авто-Академе.

Там также предположили, что люди, которые нашли номера, оставили их недалеко от места происшествия.