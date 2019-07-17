В Новосибирске нашлась женщина, которая оставила сына с мужем и пропала

В Новосибирске благополучно завершились поиски 30-летней Натальи Овчинниковой, которая ушла из дома в Ленинском районе Новосибирска 11 июля.



О том, что сибирячка нашлась, корреспонденту НГС сообщил муж Натальи Овчинниковой. Эту информацию подтвердили и в новосибирском поисковом отряде «Лиза Алерт».



«Сейчас она дома. Её жизни и здоровью ничего не угрожает», — коротко прокомментировала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что пропавшая Наталья Овчинникова находилась у подруги.



«Женщина найдена, живая. Была у подруги. Сейчас выясняется, почему она не выходила на связь», — рассказали в областном управлении полиции.



Как рассказывал муж пропавшей сибирячки Виталий, его жена редко выходила из дома, а знакомых, у которых она могла бы остановиться, практически нет. Перед уходом она взяла с собой только паспорт.



Недавно новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

