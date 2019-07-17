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В Новосибирске нашлась женщина, которая оставила сына с мужем и пропала

О завершении поисков сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт»

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Волонтеры сообщили, что сейчас Наталья Овчинникова находится дома

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирске благополучно завершились поиски 30-летней Натальи Овчинниковой, которая ушла из дома в Ленинском районе Новосибирска 11 июля.

О том, что сибирячка нашлась, корреспонденту НГС сообщил муж Натальи Овчинниковой. Эту информацию подтвердили и в новосибирском поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Сейчас она дома. Её жизни и здоровью ничего не угрожает», — коротко прокомментировала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что пропавшая Наталья Овчинникова находилась у подруги. 

«Женщина найдена, живая. Была у подруги. Сейчас выясняется, почему она не выходила на связь», — рассказали в областном управлении полиции.
 
Как рассказывал муж пропавшей сибирячки Виталий, его жена редко выходила из дома, а знакомых, у которых она могла бы остановиться, практически нет. Перед уходом она взяла с собой только паспорт.

Недавно новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

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КОММЕНТАРИИ (12)

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17 июл 2019 в 09:48

Такое ощущение, что эти "поисковики" сами устраивают такие мобфлэши. Сюрреалистичное что то в этом есть. Сами объявили, сами нашли: чем все эти люди зарабатывают на жизнь? Не пора ли возвращать статью за тунеядство

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17 июл 2019 в 09:46

Как ранее писали - детдомовская.
А у этих "ребят" чувство дома и семьи отсутствует напрочь.
Куда захотели - туда и пошли.

17 июл 2019 в 09:55

собери ее вещи и выстави из дома.

вместе с ней.