На оживлённом перекрёстке левого берега погасли светофоры: собирается гигантская пробка

Когда восстановят работу светофоров, пока не известно
Фото: Александр Ощепков / НГС
На загруженном перекрёстке в Кировском районе Новосибирска отключились светофоры. Образовалась большая пробка.
Отметка о том, что светофор на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко не работает, появилась на Яндекс.Картах сегодня в восьмом часу утра. На момент публикации новости пробка к перекрёстку тянулась со всех сторон.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС уточнили, что за обслуживание этого светофора отвечает Городской центр организации дорожного движения.
«Заявочка им передана», — сообщили в СМЭУ.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, почему отключились светофоры на этом участке и когда их работу восстановят.
Ранее в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении рассказали, на каких перекрёстках в Центральном районе этим летом появятся новые светофоры.