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Дороги и транспорт

На оживлённом перекрёстке левого берега погасли светофоры: собирается гигантская пробка

Водители столкнулись с трудностями при проезде улицы Сибиряков-Гвардейцев

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Когда восстановят работу светофоров, пока не известно

Фото: Александр Ощепков / НГС

На загруженном перекрёстке в Кировском районе Новосибирска отключились светофоры. Образовалась большая пробка.

Отметка о том, что светофор на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко не работает, появилась на Яндекс.Картах сегодня в восьмом часу утра. На момент публикации новости пробка к перекрёстку тянулась со всех сторон.

В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС уточнили, что за обслуживание этого светофора отвечает Городской центр организации дорожного движения. 

«Заявочка им передана», — сообщили в СМЭУ.

Водители столкнулись с трудностями при проезде перекрёстка улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко

Водители столкнулись с трудностями при проезде перекрёстка улиц Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, почему отключились светофоры на этом участке и когда их работу восстановят.

Ранее в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении рассказали, на каких перекрёстках в Центральном районе этим летом появятся новые светофоры.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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17 июл 2019 в 08:19

Отлично, в центре посвободнее будет. Вообще же, если сделать платный проезд по мостам и платный выезд с Родников, то пробок вообще не будет!

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17 июл 2019 в 08:18

Пусть разворачиваются и домой едут.

17 июл 2019 в 08:27

Хосспади ... когда уже обяжут осматривать каждый этот бракованный светофор, после каждого дождя, снега и всего на свете .... дождь вчера прошел , они еще не починили ничего .... Ошитрафуйте тех кото обслуживает их , увольте тех кто их вообще закупил и додумался повесить на перекрестках .... Этим светофорам место в Сельпо где нибудь...