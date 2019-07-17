На оживлённом перекрёстке левого берега погасли светофоры: собирается гигантская пробка

На загруженном перекрёстке в Кировском районе Новосибирска отключились светофоры. Образовалась большая пробка.



Отметка о том, что светофор на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко не работает, появилась на Яндекс.Картах сегодня в восьмом часу утра. На момент публикации новости пробка к перекрёстку тянулась со всех сторон.



В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС уточнили, что за обслуживание этого светофора отвечает Городской центр организации дорожного движения.