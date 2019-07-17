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Политика
Выборы-2019

В Новосибирске появился семнадцатый претендент на должность мэра

Документы в горизбирком подал ещё один бизнесмен

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На выборы мэра Андрея Токарева выдвинула «Родная партия» 

Фото: Юля Шипицина / НГС

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся ещё один претендент. Во вторник, 16 июля, документы в городскую избирательную комиссию подал бизнесмен Андрей Токарев.

На должность мэра эту кандидатуру предложила «Родная партия», следует из документов горизбиркома. Согласно им, Андрей Токарев родился в 1981 году, он индивидуальный предприниматель. 

О претенденте известно немного. По данным системы «Контур.Фокус», в Новосибирске есть только один ИП Токарев Андрей Александрович: он работает в сфере такси. 

Связаться с самим претендентом в мэры корреспонденту НГС пока не удалось.

Кроме Андрея Токарева вчера на должность мэра выдвинулся кандидат от партии «Яблоко» — предприниматель и историк Дмитрий Холявченко. В целом число желающих принять участие в выборах мэра Новосибирска уже достигло семнадцати человек. Выборы пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.

Ранее депутаты горсовета Новосибирска отказались менять систему выборов мэра и возвращать голосование в два тура. 

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КОММЕНТАРИИ (48)

ЫЫЫ
17 июл 2019 в 09:00

Фотку не нашли, штоле? Хотя, б-г с ним. Мы уже определились. Голосовать будем только за Юлию Сапину!!!

Фото пользователя
17 июл 2019 в 08:59

То чувство когда готов голосовать за бизнесмена, чтоб только не Локоть...

17 июл 2019 в 09:07

Осталось посмотреть, какую клоунаду устроят с регистрацией Сергея Бойко.