В Новосибирске появился семнадцатый претендент на должность мэра

На выборы мэра Новосибирска выдвинулся ещё один претендент. Во вторник, 16 июля, документы в городскую избирательную комиссию подал бизнесмен Андрей Токарев.

На должность мэра эту кандидатуру предложила «Родная партия», следует из документов горизбиркома. Согласно им, Андрей Токарев родился в 1981 году, он индивидуальный предприниматель.

О претенденте известно немного. По данным системы «Контур.Фокус», в Новосибирске есть только один ИП Токарев Андрей Александрович: он работает в сфере такси.