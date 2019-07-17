В Новосибирске появился семнадцатый претендент на должность мэра

На выборы мэра Андрея Токарева выдвинула «Родная партия»
Фото: Юля Шипицина / НГС
На выборы мэра Новосибирска выдвинулся ещё один претендент. Во вторник, 16 июля, документы в городскую избирательную комиссию подал бизнесмен Андрей Токарев.
На должность мэра эту кандидатуру предложила «Родная партия», следует из документов горизбиркома. Согласно им, Андрей Токарев родился в 1981 году, он индивидуальный предприниматель.
О претенденте известно немного. По данным системы «Контур.Фокус», в Новосибирске есть только один ИП Токарев Андрей Александрович: он работает в сфере такси.
Связаться с самим претендентом в мэры корреспонденту НГС пока не удалось.
Кроме Андрея Токарева вчера на должность мэра выдвинулся кандидат от партии «Яблоко» — предприниматель и историк Дмитрий Холявченко. В целом число желающих принять участие в выборах мэра Новосибирска уже достигло семнадцати человек. Выборы пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.
Ранее депутаты горсовета Новосибирска отказались менять систему выборов мэра и возвращать голосование в два тура.