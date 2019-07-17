Последствия ливня: в Центральном районе затопило девятиэтажку

Жильцы дома вынуждены отчерпывать воду тазиками
Фото: читатель НГС
Прошедший сегодня днём дождь не только вызвал водопады и реки воды на улицах города, но затопил подъезд и квартиры в доме на Державина, 46. Об этом в редакцию сообщили сразу несколько жильцов дома:
«Полный беспредел на Державина, 46, первый подъезд. Забиты ливневые трубы. Аварийная служба отказывается ехать. На двух этажах в щитках короткое замыкание. Жильцы бьются сами за свое имущество. В квартирах натяжные потолки с каждым часом набухают все сильнее. Мы на крыше вычерпываем воду из резервуаров. Но под дождем это тщетно.
Не спим всем подъездом. Пытались с мужиками пробить [засор] – бесполезно
Сергей, житель дома
Ровно в час ночи приехала аварийная бригада. К ним претензии ноль. Нормальные люди. А вот косяк управляющей компании налицо. Деньги берут, а ливневые не обслуживали и не прочищали по весне», — рассказал корреспонденту НГС житель дома Сергей.
По словам жительницы дома Екатерины, стены промокли вплоть до третьего этажа.
Как рассказала корреспонденту НГС другая жительница дома Людмила, аварийная служба управляющей компании ЖЭУ-35 Центрального района (МКС-Новосибирск ЗАО) приехали на место через 4 часа после обращения:
«Сейчас приехали, пробили засор. Осадок, сырость и старая труба остались. Аварийная служба управляющей компании, которую вызванивали 4 часа подряд, с 21:00 до текущего часа», — рассказала Людмила.
Кроме жилых домов, ливень залил бар в центре Новосибирска — сотрудникам пришлось ждать аварийную службу восемь часов.