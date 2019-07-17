Последствия ливня: в Центральном районе затопило девятиэтажку

Прошедший сегодня днём дождь не только вызвал водопады и реки воды на улицах города, но затопил подъезд и квартиры в доме на Державина, 46. Об этом в редакцию сообщили сразу несколько жильцов дома:



«Полный беспредел на Державина, 46, первый подъезд. Забиты ливневые трубы. Аварийная служба отказывается ехать. На двух этажах в щитках короткое замыкание. Жильцы бьются сами за свое имущество. В квартирах натяжные потолки с каждым часом набухают все сильнее. Мы на крыше вычерпываем воду из резервуаров. Но под дождем это тщетно.