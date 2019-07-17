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Мой дом

Последствия ливня: в Центральном районе затопило девятиэтажку

Жители дома сами пытались пробить засор в ливневой трубе

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Жильцы дома вынуждены отчерпывать воду тазиками

Фото: читатель НГС

Прошедший сегодня днём дождь не только вызвал водопады и реки воды на улицах города, но затопил подъезд и квартиры в доме на Державина, 46. Об этом в редакцию сообщили сразу несколько жильцов дома:

«Полный беспредел на Державина, 46, первый подъезд. Забиты ливневые трубы. Аварийная служба отказывается ехать. На двух этажах в щитках короткое замыкание. Жильцы бьются сами за свое имущество. В квартирах натяжные потолки с каждым часом набухают все сильнее. Мы на крыше вычерпываем воду из резервуаров. Но под дождем это тщетно. 

Не спим всем подъездом. Пытались с мужиками пробить [засор] – бесполезно

Сергей, житель дома

Ровно в час ночи приехала аварийная бригада. К ним претензии ноль. Нормальные люди. А вот косяк управляющей компании налицо. Деньги берут, а ливневые не обслуживали и не прочищали по весне», — рассказал корреспонденту НГС житель дома Сергей. 

По словам жительницы дома Екатерины, стены промокли вплоть до третьего этажа. 

Как рассказала корреспонденту НГС другая жительница дома Людмила, аварийная служба управляющей компании ЖЭУ-35 Центрального района (МКС-Новосибирск ЗАО) приехали на место через 4 часа после обращения: 

«Сейчас приехали, пробили засор. Осадок, сырость и старая труба остались.  Аварийная служба управляющей компании, которую вызванивали 4 часа подряд, с 21:00 до текущего часа», — рассказала Людмила. 

Кроме жилых домов, ливень залил бар в центре Новосибирска — сотрудникам пришлось ждать аварийную службу восемь часов. 

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