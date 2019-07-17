Куда так мчимся? Дорожают даже «Лады», но россияне тратят на автомобили рекордные суммы

Продажи автомобилей продолжают падать, и первое полугодие российский авторынок закончил в красной зоне — минус 4%. Но это не остановило марки от очередного витка повышения цен, тем более россияне тратят всё больше: только за шесть месяцев 2019-го они отдали автодилерам свыше триллиона рублей.

Lada Granta с сентября прошлого года полностью вытеснила Lada Kalina и выпускается в четырёх типах кузова Фото: Артем Краснов

С 1 июля подорожали два бестселлера Lada — Granta и Vesta. Цены поднялись лишь на 5 тысяч рублей, но важно помнить, что процесс идёт не первый месяц. Например, в начале года все «Лады» уже прибавляли в стоимости 15–25 тысяч, а ещё одна небольшая корректировка случилась весной . Минимальная цена Lada Vesta сейчас — без малого 600 тысяч, что на 85 тысяч больше, чем в момент её выхода на рынок около четырёх лет назад.

АВТОВАЗ представил модификацию Cross для рестайлинговой Granta: просвет — 198 мм, цена — от 555 тысяч рублей Фото: АВТОВАЗ

Lada Granta за четыре года подорожала ещё сильнее, прибавив почти 130 тысяч рублей. При этом именно Granta определяет минимальную стоимость автомобилей в России, которая за это время поднялась с 300 тысяч до почти 450.

Но Lada не одинока — за последнее время цены выросли на некоторые версии Kia Ceed, Skoda Octavia и Rapid, Renault Logan и Duster, Volkswagen Polo, кроссовер DFM AX7 и «УАЗ-Патриот», который теперь стоит минимум 810 тысяч рублей.

УАЗ начал выпуск «Патриотов» с импортным шестиступенчатым автоматом: цена в топовой версии составляет без малого 1,3 миллиона рублей Фото: Артем Краснов

По данным агентства « Автостат », средневзвешенная цена автомобилей за пять лет выросла на 60% и сейчас превышает 1,5 миллиона рублей — столько в среднем тратят россияне на покупку новой машины. Кстати, вот список из десяти нестандартных автомобилей, которые можно купить меньше чем за 1,5 миллиона.

1,5 миллиона рублей в России стоят базовые версии Skoda Kodiaq Фото: Артем Краснов

В общей сложности на новые автомобили только за первое полугодие 2019-го потратили свыше триллиона рублей — увеличение на 8%. Интересно, что российские бренды откусили лишь десятую часть этого пирога.

Фото: «Автостат»

Стоимость автомобилей с 2014 года чутко реагировала на рост курсов валют, сглаживая пики, но повторяя «среднюю линию» этого процесса. Так, доллар за это время подорожал относительно рубля на 85%, евро — на 51%.

Kia Rio — пример машины, которая ещё попадает под условия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» Фото: Артем Краснов

Чтобы помочь авторынку, власти 1 июля продлили действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». На льготное автокредитование выделили 6 миллиардов рублей, и, по расчётам правительства, их хватит на стимулирование покупки 75 тысяч машин. Условия программ с начала года не изменились, но, если сравнивать с 2018-м, снизилась максимальная цена автомобиля — с 1,45 до 1 миллиона рублей. Под условия обеих программ попадают в основном машины, которые мы прежде называли бюджетными.

Ravon R2 — это выпускаемый в Узбекистане Chevrolet Spark (наследник Daewoo Matiz) Фото: Ravon

О готовности вернуться на российский рынок заявила компания Ravon, по крайней мере, это следует из факта сертификации двух моделей — Nexia (R3) и R2. Правда, анонсированные цены не вселяют надежды на успех узбекских экс-Chevrolet: ожидается, что городской автомобильчик R2 будет стоить от 800 тысяч рублей — дороже, чем Kia Picanto. Правда, в базовой комплектации R2 есть «автомат».

Renault Arkana — это полноприводный лифтбэк С-класса с просветом как у кроссовера Фото: Артем Краснов

В начале июля стартовали продажи нового Renault Arkana, который занял промежуточное положение между лифтбэками С-класса и среднеразмерными кроссоверами. Его цена начинается от 999 тысяч рублей, а при прочих равных стоимость на 200–250 тысяч ниже, чем у наиболее очевидных конкурентов, что делает Arkana кандидатом в бестселлеры. Впрочем, наш тест-драйв показал, что модернизированная платформа В0 от Renault Duster всё же даёт о себе знать — её ограничения сказались и на компоновке салона, и на управляемости.

Mazda начинает продажи хетчбэка Mazda3 нового поколения, стоимость которого начинается от 1,5 млн рублей Фото: Артем Краснов

На рынок выходит и новый Haval F7 российской сборки: его производство в режиме полного цикла стартовало в начале лета на заводе под Тулой. Базовая цена, правда, кажется весьма самонадеянной — за китайский кроссовер просят минимум 1,449 миллиона рублей.

Haval F7 красив, но дорог: цена гораздо выше, чем у нынешнего лидера продаж H6 Фото: Haval

С другой стороны, и комплектация богатая: фронтальные и боковые подушки безопасности, система стабилизации, климат-контроль, зимний пакет, мультимедиа, парктроник — уже в базе. Близкие по оснащённости конкуренты из Кореи, Японии и Германии получаются на 100–300 тысяч рублей дороже.

Интересно, что сокращается спрос и на подержанные автомобили, причём даже более интенсивно, чем на новые: с начала года продажи упали на 10%. По данным агентства «Автостат-Инфо», спрос на иномарки тормозится сильнее (–14%), чем на отечественные машины (–5,5%).

Самый большой спрос приходит на неувядающих наследников ВАЗ-2108 Фото: auto.ru

Самым востребованным российским автомобилем на «вторичке» остаётся Lada 2114, и причина понятна: пятилетнюю «четырнадцатую» в приемлемом состоянии несложно купить за 150–200 тысяч рублей. Следом по популярности идёт Lada 2107, которая ещё дешевле: её реально найти за 100 тысяч, правда, машина будет постарше.

Toyota RAV4 — одна из самых ликвидных моделей на рынке. Фото: auto.ru

Среди иномарок на вторичном рынке наибольшей популярностью пользуются Toyota, Kia, Hyundai, Nissan и Chevrolet.

За цену новой Granta на вторичном рынке можно купить Focus в кузове «универсал» Фото: auto.ru

Стоимость автомобилей на вторичном рынке за последний год также выросла, но лишь на 4% против 10% для новых машин. За минимальную стоимость нового автомобиля — 440 тысяч, которые просят за базовую Lada Granta, — на вторичном рынке можно выбрать автомобиль более высокого класса: Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo и так далее — все 2012–2016 годов выпуска.

Это Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска продаётся за 912 тысяч рублей Фото: auto.ru

Если новые автомобили до 1 миллиона рублей — это в основном бюджетные модели, то на вторичном рынке можно посмотреть уже полноприводные кроссоверы с двухлитровым двигателем.

