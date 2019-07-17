17 июля среда
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 62.81
eur 70.68
  • 4 июля 2019

    Новое в авторских колонках

    Мы собрали все авторские колонки в отдельном блоке — внизу в правой части экрана. Не забывайте, что право высказаться мы даём всем — пишите в редакцию, высказывайте своё мнение!

    3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 62.81
eur 70.68

Все новости

Все новости
Авто
Обзор

Куда так мчимся? Дорожают даже «Лады», но россияне тратят на автомобили рекордные суммы

Смотрим, до какой цены докатился среднестатистический автомобиль

Поделиться

628
2 Обсудить

В начале июля подорожали две самые популярные Lada

Фото: Артем Краснов

Продажи автомобилей продолжают падать, и первое полугодие российский авторынок закончил в красной зоне — минус 4%. Но это не остановило марки от очередного витка повышения цен, тем более россияне тратят всё больше: только за шесть месяцев 2019-го они отдали автодилерам свыше триллиона рублей.

Lada Granta с сентября прошлого года полностью вытеснила Lada Kalina и выпускается в четырёх типах кузова

Lada Granta с сентября прошлого года полностью вытеснила Lada Kalina и выпускается в четырёх типах кузова

С 1 июля подорожали два бестселлера Lada — Granta и Vesta. Цены поднялись лишь на 5 тысяч рублей, но важно помнить, что процесс идёт не первый месяц. Например, в начале года все «Лады» уже прибавляли в стоимости 15–25 тысяч, а ещё одна небольшая корректировка случилась весной. Минимальная цена Lada Vesta сейчас — без малого 600 тысяч, что на 85 тысяч больше, чем в момент её выхода на рынок около четырёх лет назад.

АВТОВАЗ представил модификацию Cross для рестайлинговой Granta: просвет — 198 мм, цена — от 555 тысяч рублей

АВТОВАЗ представил модификацию Cross для рестайлинговой Granta: просвет — 198 мм, цена — от 555 тысяч рублей

Lada Granta за четыре года подорожала ещё сильнее, прибавив почти 130 тысяч рублей. При этом именно Granta определяет минимальную стоимость автомобилей в России, которая за это время поднялась с 300 тысяч до почти 450.

Но Lada не одинока — за последнее время цены выросли на некоторые версии Kia Ceed, Skoda Octavia и Rapid, Renault Logan и Duster, Volkswagen Polo, кроссовер DFM AX7 и «УАЗ-Патриот», который теперь стоит минимум 810 тысяч рублей.

УАЗ начал выпуск «Патриотов» с импортным шестиступенчатым автоматом: цена в топовой версии составляет без малого 1,3 миллиона рублей

УАЗ начал выпуск «Патриотов» с импортным шестиступенчатым автоматом: цена в топовой версии составляет без малого 1,3 миллиона рублей

По данным агентства «Автостат», средневзвешенная цена автомобилей за пять лет выросла на 60% и сейчас превышает 1,5 миллиона рублей — столько в среднем тратят россияне на покупку новой машины. Кстати, вот список из десяти нестандартных автомобилей, которые можно купить меньше чем за 1,5 миллиона.

1,5 миллиона рублей в России стоят базовые версии Skoda Kodiaq

1,5 миллиона рублей в России стоят базовые версии Skoda Kodiaq

В общей сложности на новые автомобили только за первое полугодие 2019-го потратили свыше триллиона рублей — увеличение на 8%. Интересно, что российские бренды откусили лишь десятую часть этого пирога.

Стоимость автомобилей с 2014 года чутко реагировала на рост курсов валют, сглаживая пики, но повторяя «среднюю линию» этого процесса. Так, доллар за это время подорожал относительно рубля на 85%, евро — на 51%.

Kia Rio — пример машины, которая ещё попадает под условия программ&nbsp;«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Kia Rio — пример машины, которая ещё попадает под условия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Чтобы помочь авторынку, власти 1 июля продлили действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». На льготное автокредитование выделили 6 миллиардов рублей, и, по расчётам правительства, их хватит на стимулирование покупки 75 тысяч машин. Условия программ с начала года не изменились, но, если сравнивать с 2018-м, снизилась максимальная цена автомобиля — с 1,45 до 1 миллиона рублей. Под условия обеих программ попадают в основном машины, которые мы прежде называли бюджетными.

Ravon R2 — это выпускаемый в Узбекистане Chevrolet Spark (наследник Daewoo Matiz)

Ravon R2 — это выпускаемый в Узбекистане Chevrolet Spark (наследник Daewoo Matiz)

О готовности вернуться на российский рынок заявила компания Ravon, по крайней мере, это следует из факта сертификации двух моделей — Nexia (R3) и R2. Правда, анонсированные цены не вселяют надежды на успех узбекских экс-Chevrolet: ожидается, что городской автомобильчик R2 будет стоить от 800 тысяч рублей — дороже, чем Kia Picanto. Правда, в базовой комплектации R2 есть «автомат».

Renault Arkana — это полноприводный лифтбэк С-класса с просветом как у кроссовера

Renault Arkana — это полноприводный лифтбэк С-класса с просветом как у кроссовера

В начале июля стартовали продажи нового Renault Arkana, который занял промежуточное положение между лифтбэками С-класса и среднеразмерными кроссоверами. Его цена начинается от 999 тысяч рублей, а при прочих равных стоимость на 200–250 тысяч ниже, чем у наиболее очевидных конкурентов, что делает Arkana кандидатом в бестселлеры. Впрочем, наш тест-драйв показал, что модернизированная платформа В0 от Renault Duster всё же даёт о себе знать — её ограничения сказались и на компоновке салона, и на управляемости.

Mazda начинает продажи хетчбэка Mazda3 нового поколения, стоимость которого начинается от 1,5 млн рублей

Mazda начинает продажи хетчбэка Mazda3 нового поколения, стоимость которого начинается от 1,5 млн рублей

На рынок выходит и новый Haval F7 российской сборки: его производство в режиме полного цикла стартовало в начале лета на заводе под Тулой. Базовая цена, правда, кажется весьма самонадеянной — за китайский кроссовер просят минимум 1,449 миллиона рублей.

Haval F7 красив, но дорог: цена гораздо выше, чем у нынешнего лидера продаж H6

Haval F7 красив, но дорог: цена гораздо выше, чем у нынешнего лидера продаж H6

С другой стороны, и комплектация богатая: фронтальные и боковые подушки безопасности, система стабилизации, климат-контроль, зимний пакет, мультимедиа, парктроник — уже в базе. Близкие по оснащённости конкуренты из Кореи, Японии и Германии получаются на 100–300 тысяч рублей дороже.

Интересно, что сокращается спрос и на подержанные автомобили, причём даже более интенсивно, чем на новые: с начала года продажи упали на 10%. По данным агентства «Автостат-Инфо», спрос на иномарки тормозится сильнее (–14%), чем на отечественные машины (–5,5%).

Самый большой спрос приходит на неувядающих наследников ВАЗ-2108

Самый большой спрос приходит на неувядающих наследников ВАЗ-2108

Самым востребованным российским автомобилем на «вторичке» остаётся Lada 2114, и причина понятна: пятилетнюю «четырнадцатую» в приемлемом состоянии несложно купить за 150–200 тысяч рублей. Следом по популярности идёт Lada 2107, которая ещё дешевле: её реально найти за 100 тысяч, правда, машина будет постарше.

Toyota RAV4 — одна из самых ликвидных моделей на рынке.

Toyota RAV4 — одна из самых ликвидных моделей на рынке.

Среди иномарок на вторичном рынке наибольшей популярностью пользуются Toyota, Kia, Hyundai, Nissan и Chevrolet.

За цену новой Granta на вторичном рынке можно купить Focus в кузове «универсал»

За цену новой Granta на вторичном рынке можно купить Focus в кузове «универсал»

Стоимость автомобилей на вторичном рынке за последний год также выросла, но лишь на 4% против 10% для новых машин. За минимальную стоимость нового автомобиля — 440 тысяч, которые просят за базовую Lada Granta, — на вторичном рынке можно выбрать автомобиль более высокого класса: Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo и так далее — все 2012–2016 годов выпуска.

Это Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска продаётся за 912 тысяч рублей

Это Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска продаётся за 912 тысяч рублей

Если новые автомобили до 1 миллиона рублей — это в основном бюджетные модели, то на вторичном рынке можно посмотреть уже полноприводные кроссоверы с двухлитровым двигателем.

Какого возраста автомобиль вы, скорее всего, купите при следующей смене машины?

    В России тем временем прекращаются продажи легковых автомобилей Ford: марка сосредоточится на коммерческих моделях вроде Transit. Зато возвращается Opel, который ушёл в 2015 году и с тех пор сменил владельца: теперь немецкой маркой владеет французский альянс Peugeot-Citroen.

    Покупая новую иномарку, не нарвитесь на сомнительные дилерские центры: вот история женщины, которой понадобился почти год, чтобы вернуть часть необоснованной переплаты.

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    авторынокавтопромцены на авто

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Предложение дня

    Все предложения

    КОММЕНТАРИИ (2)

    123
    17 июл 2019 в 08:25

    Пруль на свалку, ведро водителей в тюрьму

    Фото пользователя
    17 июл 2019 в 08:08

    Так и зарплаты у новосибирцев растут тоже.
    Все закономерно.