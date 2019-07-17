Куда так мчимся? Дорожают даже «Лады», но россияне тратят на автомобили рекордные суммы

В начале июля подорожали две самые популярные Lada
Фото: Артем Краснов
Продажи автомобилей продолжают падать, и первое полугодие российский авторынок закончил в красной зоне — минус 4%. Но это не остановило марки от очередного витка повышения цен, тем более россияне тратят всё больше: только за шесть месяцев 2019-го они отдали автодилерам свыше триллиона рублей.
С 1 июля подорожали два бестселлера Lada — Granta и Vesta. Цены поднялись лишь на 5 тысяч рублей, но важно помнить, что процесс идёт не первый месяц. Например, в начале года все «Лады» уже прибавляли в стоимости 15–25 тысяч, а ещё одна небольшая корректировка случилась весной. Минимальная цена Lada Vesta сейчас — без малого 600 тысяч, что на 85 тысяч больше, чем в момент её выхода на рынок около четырёх лет назад.
Lada Granta за четыре года подорожала ещё сильнее, прибавив почти 130 тысяч рублей. При этом именно Granta определяет минимальную стоимость автомобилей в России, которая за это время поднялась с 300 тысяч до почти 450.
Но Lada не одинока — за последнее время цены выросли на некоторые версии Kia Ceed, Skoda Octavia и Rapid, Renault Logan и Duster, Volkswagen Polo, кроссовер DFM AX7 и «УАЗ-Патриот», который теперь стоит минимум 810 тысяч рублей.
По данным агентства «Автостат», средневзвешенная цена автомобилей за пять лет выросла на 60% и сейчас превышает 1,5 миллиона рублей — столько в среднем тратят россияне на покупку новой машины. Кстати, вот список из десяти нестандартных автомобилей, которые можно купить меньше чем за 1,5 миллиона.
В общей сложности на новые автомобили только за первое полугодие 2019-го потратили свыше триллиона рублей — увеличение на 8%. Интересно, что российские бренды откусили лишь десятую часть этого пирога.
Стоимость автомобилей с 2014 года чутко реагировала на рост курсов валют, сглаживая пики, но повторяя «среднюю линию» этого процесса. Так, доллар за это время подорожал относительно рубля на 85%, евро — на 51%.
Чтобы помочь авторынку, власти 1 июля продлили действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». На льготное автокредитование выделили 6 миллиардов рублей, и, по расчётам правительства, их хватит на стимулирование покупки 75 тысяч машин. Условия программ с начала года не изменились, но, если сравнивать с 2018-м, снизилась максимальная цена автомобиля — с 1,45 до 1 миллиона рублей. Под условия обеих программ попадают в основном машины, которые мы прежде называли бюджетными.
О готовности вернуться на российский рынок заявила компания Ravon, по крайней мере, это следует из факта сертификации двух моделей — Nexia (R3) и R2. Правда, анонсированные цены не вселяют надежды на успех узбекских экс-Chevrolet: ожидается, что городской автомобильчик R2 будет стоить от 800 тысяч рублей — дороже, чем Kia Picanto. Правда, в базовой комплектации R2 есть «автомат».
В начале июля стартовали продажи нового Renault Arkana, который занял промежуточное положение между лифтбэками С-класса и среднеразмерными кроссоверами. Его цена начинается от 999 тысяч рублей, а при прочих равных стоимость на 200–250 тысяч ниже, чем у наиболее очевидных конкурентов, что делает Arkana кандидатом в бестселлеры. Впрочем, наш тест-драйв показал, что модернизированная платформа В0 от Renault Duster всё же даёт о себе знать — её ограничения сказались и на компоновке салона, и на управляемости.
На рынок выходит и новый Haval F7 российской сборки: его производство в режиме полного цикла стартовало в начале лета на заводе под Тулой. Базовая цена, правда, кажется весьма самонадеянной — за китайский кроссовер просят минимум 1,449 миллиона рублей.
С другой стороны, и комплектация богатая: фронтальные и боковые подушки безопасности, система стабилизации, климат-контроль, зимний пакет, мультимедиа, парктроник — уже в базе. Близкие по оснащённости конкуренты из Кореи, Японии и Германии получаются на 100–300 тысяч рублей дороже.
Интересно, что сокращается спрос и на подержанные автомобили, причём даже более интенсивно, чем на новые: с начала года продажи упали на 10%. По данным агентства «Автостат-Инфо», спрос на иномарки тормозится сильнее (–14%), чем на отечественные машины (–5,5%).
Самым востребованным российским автомобилем на «вторичке» остаётся Lada 2114, и причина понятна: пятилетнюю «четырнадцатую» в приемлемом состоянии несложно купить за 150–200 тысяч рублей. Следом по популярности идёт Lada 2107, которая ещё дешевле: её реально найти за 100 тысяч, правда, машина будет постарше.
Среди иномарок на вторичном рынке наибольшей популярностью пользуются Toyota, Kia, Hyundai, Nissan и Chevrolet.
Стоимость автомобилей на вторичном рынке за последний год также выросла, но лишь на 4% против 10% для новых машин. За минимальную стоимость нового автомобиля — 440 тысяч, которые просят за базовую Lada Granta, — на вторичном рынке можно выбрать автомобиль более высокого класса: Ford Focus, Kia Rio, Volkswagen Polo и так далее — все 2012–2016 годов выпуска.
Если новые автомобили до 1 миллиона рублей — это в основном бюджетные модели, то на вторичном рынке можно посмотреть уже полноприводные кроссоверы с двухлитровым двигателем.
Какого возраста автомобиль вы, скорее всего, купите при следующей смене машины?
В России тем временем прекращаются продажи легковых автомобилей Ford: марка сосредоточится на коммерческих моделях вроде Transit. Зато возвращается Opel, который ушёл в 2015 году и с тех пор сменил владельца: теперь немецкой маркой владеет французский альянс Peugeot-Citroen.
Покупая новую иномарку, не нарвитесь на сомнительные дилерские центры: вот история женщины, которой понадобился почти год, чтобы вернуть часть необоснованной переплаты.