Вечером 16 июля после сильного дождя в центре города затопило бар Memories Pizza&Bar, который находится в цокольном этаже на Ленина, 20.

«Мы обнаружили это примерно в 16 часов дня. По одной из стен помещения начала немножко капать вода. Мы позвонили главному инженеру ЖЭУ, он сказал, что сейчас идет капитальный ремонт нашего здания и нужно звонить подрядчикам. Подрядчик долго не отвечал, тем временем у нас вода все сильнее прибывала в бар. Поток усиливался до того момента что из стены пошли струи. Мы вышли на улицу и увидели колею, которую вырыли при ремонте капитальном дома, около здания, в торце. Она, наверно, около недели не была заделана. Мы спрашивали у работников, когда будут заделывать, они никаких точных комментариев не давали. В эту колею набралась вода где-то полметра глубиной и под давлением полилась к нам в помещение. <...> Сейчас мы вызвали частную службу, она нас откачивает. Мы не можем даже представить, какой ущерб понесли, тут сантиметров 40–50 воды», — рассказал представитель бара Александр.