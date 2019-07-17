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После сильного дождя в центре города затопило бар

Вода залила помещение на полметра

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Бар начало затапливать около четырех часов дня

Фото: Memories Pizza&Bar

Вечером 16 июля после сильного дождя в центре города затопило бар Memories Pizza&Bar, который находится в цокольном этаже на Ленина, 20. 

«Мы обнаружили это примерно в 16 часов дня. По одной из стен помещения начала немножко капать вода. Мы позвонили главному инженеру ЖЭУ, он сказал, что сейчас идет капитальный ремонт нашего здания и нужно звонить подрядчикам. Подрядчик долго не отвечал, тем временем у нас вода все сильнее прибывала в бар. Поток усиливался до того момента что из стены пошли струи. Мы вышли на улицу и увидели колею, которую вырыли при ремонте капитальном дома, около здания, в торце. Она, наверно, около недели не была заделана. Мы спрашивали у работников, когда будут заделывать, они никаких точных комментариев не давали. В эту колею набралась вода где-то полметра глубиной и под давлением полилась к нам в помещение. <...> Сейчас мы вызвали частную службу, она нас откачивает. Мы не можем даже представить, какой ущерб понесли, тут сантиметров 40–50 воды», — рассказал представитель бара Александр.

По словам Александра, бар затопило из-за колеи рядом с торцом здания

По словам Александра, бар затопило из-за колеи рядом с торцом здания

4 июля ливень практически целиком затопил 9-этажный дом улице Комсомольской, 3. По словам жильцов, причиной потопа стал некачественный ремонт крыши и труб:

«Почти все подъезды оказались в таком всемирном потопе. Повырубало электричество. <...> Причем это второй потоп за месяц. <...> [Нанятые рабочие] всю крышу расколупали и ушли... Затем ливневые трубы заменили и как попало сварили между собой. Пролило все до 1-го этажа, включая квартиры, площадки, лестницы. Интересно, кто за это отвечать будет? [В управляющей компании говорят:] "Ждите аварийку". Аварийка приехала и говорит: "Что мы сделаем, если кровельщики безрукие!"», — возмутилась жительница дома Инна.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Точняк
17 июл 2019 в 00:29

У нас в ЧОПе все, cделано на совесть. Потому что работяги рукастые. Все чиним и делаем сами. Директор так вообще золотой человек.

Имярек
17 июл 2019 в 00:38

А сколько у вас воды? А по локоть...

просто я
17 июл 2019 в 00:26

думать надо было, когда подвал снимали этот