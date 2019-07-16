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Город-душ: Новосибирск затопило продолжительным вечерним ливнем

Дождь длится уже несколько часов

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Читатели начали присылать в редакцию фотографии и видео потопа

Сегодня вечером Новосибирск затопило внезапным продолжительным ливнем, который начался в 18:00 и длится до сих пор — читатели начали присылать в редакцию фотографии и видео потопа.

Как рассказала корреспонденту НГС читательница Дарья, по всей улице Восход бежит огромный ручей, который невозможно перешагнуть, не замочив ноги.

— Первые фотографии — это там, где «Пятёрочка» (улица Восход, 20. — Прим. ред.). Там светофор с кнопкой, и под водой где-то два-три деления «зебры». Лужа шире, чем человеческий шаг, и приходится наступать, — объяснила она.

Лужа разлилась почти на два метра

Часть пешеходного перехода находится под водой

Кроме того, читательница прислала и видео с пересечения улиц Восход и Зыряновской. 

— И здесь тоже большая лужа воды. Там вообще ниже по Зыряновской такие потоки и лужи. Там есть ливнёвка, но она не справляется. Какая-то часть воды туда попадает, но остальная часть бежит дальше, — уточнила Дарья.

Такое видео нам прислал читатель НГС, уточнив, что снял его прямо у Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств — это самый центр города, в нескольких шагах от площади Ленина. Очевидно, что здесь ливнёвки не справляются совсем, и людям приходится идти прямо по потоку.

Присылайте нам фото и видео последствий стихийного бедствия на редакционную почту news@ngs.ru, а также в редакционный WhatsApp по номеру 8-923-157-0000 или через форму обратной связи на нашем сайте.

Сегодня вечером из-за сильного ливня в Центральном и Железнодорожном районах Новосибирска собрались огромные пробки — движение затруднено по нескольким главным улицам города.

На дороге у Горского микрорайона, 43 образовалось настоящее море — от проезжающих машин здесь расходятся волны. 

А вот такая ситуация сейчас перед развязкой на «Автовокзале» — потоки воды стекают с обеих сторон.

О большой луже на площади Труда сообщает читательница Екатерина. 

— Целое море по поребрик! Уже встала одна машина — затопили глушитель, — рассказала она.

Как сообщает одна из сибирячек, за ТЦ «Галерея» образовалась большая лужа. Она оказалась настолько глубокой, что машина заглохла — пришлось вызвать техпомощь.

— На тротуарах реки, — пишет нам читатель Александр, уточняя, что так выглядит перекрёсток улицы Советской и Вокзальной магистрали. 

В Кировском районе начался настоящий потоп — ливнёвка не справилась с потоком и стала выбрасывать воду на дорогу. Видео с происшествием появилось в группе «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

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КОММЕНТАРИИ (34)

Танюша
16 июл 2019 в 21:05

В 18 ч.? Это где? На левом берегу дождь начался в 16 ч. и до сих пор льёт.

местный
16 июл 2019 в 21:05

Интернет тупеет с каждым днем. Сегодня ноги замочили, завтра мошка укусила. Вы в каком мире живете люди

Мужик
16 июл 2019 в 21:05

Город-душ, ямы по локоть и никто ничего не делает. Зачем нам в городе такие власти?!