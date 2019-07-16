Город-душ: Новосибирск затопило продолжительным вечерним ливнем

На дороге у Горского микрорайона, 43 образовалось настоящее море — от проезжающих машин здесь расходятся волны.
А вот такая ситуация сейчас перед развязкой на «Автовокзале» — потоки воды стекают с обеих сторон.
О большой луже на площади Труда сообщает читательница Екатерина.
— Целое море по поребрик! Уже встала одна машина — затопили глушитель, — рассказала она.
Как сообщает одна из сибирячек, за ТЦ «Галерея» образовалась большая лужа. Она оказалась настолько глубокой, что машина заглохла — пришлось вызвать техпомощь.
— На тротуарах реки, — пишет нам читатель Александр, уточняя, что так выглядит перекрёсток улицы Советской и Вокзальной магистрали.
В Кировском районе начался настоящий потоп — ливнёвка не справилась с потоком и стала выбрасывать воду на дорогу. Видео с происшествием появилось в группе «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».