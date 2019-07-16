Город-душ: Новосибирск затопило продолжительным вечерним ливнем

Сегодня вечером Новосибирск затопило внезапным продолжительным ливнем, который начался в 18:00 и длится до сих пор — читатели начали присылать в редакцию фотографии и видео потопа.

Как рассказала корреспонденту НГС читательница Дарья, по всей улице Восход бежит огромный ручей, который невозможно перешагнуть, не замочив ноги.

— Первые фотографии — это там, где «Пятёрочка» (улица Восход, 20. — Прим. ред.). Там светофор с кнопкой, и под водой где-то два-три деления «зебры». Лужа шире, чем человеческий шаг, и приходится наступать, — объяснила она.